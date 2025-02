Bianca Balti a Sanremo: il coraggio di mostrare la cicatrice con un vestito scollato

Bianca Balti è stata la vera protagonista della seconda serata del Festival di Sanremo 2025, conquistando il pubblico con la sua energia e il suo sorriso contagioso. Scelta da Carlo Conti come co-conduttrice, ha condiviso il palco con due personalità iconiche come Nino Frassica e Cristiano Malgioglio, dimostrando di essere non solo una modella, ma anche una donna di grande carisma. Per Bianca non è stata la prima volta sul palco dell’Ariston: aveva già partecipato diversi anni fa in un’edizione condotta da Fabio Fazio e Luciana Littizzetto. Tuttavia, questa volta il suo ritorno è stato carico di emozione, segnato da un momento particolarmente delicato della sua vita.

La modella sta affrontando una dura battaglia contro il cancro, ma ha scelto di non lasciare che la malattia definisca chi è. Durante la serata, ha deciso di celebrare la vita con un atteggiamento luminoso e vibrante, indossando abiti scintillanti che hanno rivelato con orgoglio i segni lasciati sul suo corpo dalle cure.

Bianca Balti: il coraggio di mostrare le cicatrici davanti a milioni di spettatori

Fin dal suo arrivo a Sanremo, Bianca ha voluto chiarire che non intende essere ricordata solo per la sua malattia. La sua missione è far parlare di sé per la sua energia, la sua bellezza e la sua straordinaria voglia di vivere. Sul palco dell’Ariston, ha brillato letteralmente grazie a una serie di abiti tempestati di cristalli e paillettes, ma ciò che ha colpito maggiormente è stato il suo sorriso smagliante, che non ha mai perso nemmeno nei momenti più difficili.

Con uno dei suoi ultimi cambi d’abito, Bianca ha dato una dimostrazione di grande coraggio: ha lasciato intravedere le cicatrici lasciate dalle operazioni necessarie per combattere il cancro. Un gesto potente e simbolico che ha ispirato milioni di persone.

L’abito cut-out che racconta una storia

Per l’ultima uscita sul palco, Bianca ha scelto un lungo abito vintage firmato Roberto Cavalli, un capo che ha chiuso in grande stile la sua esperienza a Sanremo. Ricoperto di paillettes argentate, l’abito presentava un drappeggio sofisticato intorno al punto vita e uno scollo all’americana incrociato sul seno. Il dettaglio più significativo era il maxi cut-out che partiva dal seno fino all’ombelico, mettendo in evidenza la cicatrice sull’addome, segno tangibile della sua lotta contro la malattia.

A completare il look c’erano un elegante boa di pelliccia bianca, pumps gioiello decorate con cristalli, e preziosi orecchini di diamanti firmati Bvlgari. Tuttavia, ciò che ha reso Bianca davvero raggiante non sono stati gli abiti scintillanti, ma il suo spirito indomabile e il messaggio positivo che ha trasmesso al pubblico.