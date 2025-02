Chi è il padre di Rose Villain, fondatore di un famoso marchio di borse e accessori

Anche se tutti la conoscono come Rose Villain, il suo vero nome è Rosa Luini, un cognome che molti associano al mondo della moda e del design italiano. Ma ciò che rende ancora più interessante la storia della rapper è il legame con un marchio che ha fatto la storia nel settore delle borse tecnologiche: suo padre è Franco Luini, il fondatore del brand Tucano.

Il legame tra Rose Villain e il brand Tucano

Rose Villain, oggi una delle voci più interessanti della scena rap italiana, ha raccontato in un’intervista come suo padre, Franco Luini, abbia costruito un’azienda pionieristica nel settore delle borse e accessori per dispositivi tecnologici. Fondata a Milano nel 1985, Tucano si è distinta per aver individuato un mercato ancora inesplorato: quello delle borse per computer portatili.

“Papà è un imprenditore,” ha dichiarato la cantante. “Con Tucano ha inventato la copertina per PC, una novità assoluta negli anni ’80. Ha iniziato con il suo caro amico, ma poi hanno separato le attività: da una parte è rimasta Tucano, dall’altra è nata Tucano Urbano.”

Oggi, infatti, i due marchi sono realtà completamente indipendenti. Se Tucano Urbano si concentra su abbigliamento e accessori per motociclisti, Tucano continua a innovare nel mondo delle borse per dispositivi tecnologici e accessori tech.

La storia di Tucano: da Milano al mondo

Tutto è iniziato a Milano, con l’idea di creare borse pratiche e funzionali per trasportare i primi computer portatili. Negli anni ’80, Franco Luini ha intuito le potenzialità di questo mercato e ha lanciato prodotti innovativi proprio mentre Apple presentava il leggendario Macintosh Plus. Da quel momento in poi, il brand ha ampliato la sua offerta con borse e custodie per MacBook, iPhone, iPad e altri dispositivi tecnologici.

Non solo: Tucano è stata anche la prima azienda italiana a introdurre i porta CD e i tappetini per mouse (mousepad) sul mercato, confermandosi come un punto di riferimento per l’innovazione.

Tucano oggi: innovazione e sostenibilità

Oggi Tucano non è solo sinonimo di design e funzionalità, ma anche di sostenibilità. Dal 2017, l’azienda ha scelto di utilizzare materiali riciclati dalla plastica o compostabili per creare una linea di prodotti ecosostenibili, in linea con le nuove normative europee. Questa scelta riflette un impegno verso una produzione responsabile ed etica, riducendo gli sprechi e gestendo i rifiuti in modo consapevole.