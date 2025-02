Sanremo, la classifica della seconda puntata

Seconda top 5 del Festival di Sanremo . Stasera, nel secondo appuntamento, si sono esibiti 15 dei 29 Big in gara . A votare la Giuria delle Radio e il Televoto. Alla fine della serata Carlo Conti, insieme ai co-conduttori – Bianca Balti, Nino Frassica e Cristiano Malgioglio – hanno annunciato i primi 5 classificati. I cantanti più votati, non in ordine di preferenza, sono: Giorgia Simone Cristicchi Fedez Achille Lauro Lucio Corsi Domani, giovedì 13 febbraio – nella terza serata del Festival – si esibiranno gli altri 14 Big in gara e verrà stilata una nuova top 5, che verrà sommata a quella di stasera. A votare sempre Giuria delle Radio e Televoto.

