Fedez e le lenti a contatto a Sanremo 2025: il video che racconta le difficoltà nel metterle

Le foto e i video degli occhi di Fedez, con le pupille completamente nere sul Green Carpet poco prima dell’inizio della 75ª edizione del Festival di Sanremo, hanno fatto rapidamente il giro del web. Ma cosa si nasconde dietro questa scelta così particolare? Il cantante ha spiegato tutto nel podcast Pezzi, rivelando che il look è legato al significato del brano “Battito”, con cui ha gareggiato nella kermesse canora.

Durante il primo appuntamento con Sanremo, sui social è emerso un video che mostra la difficoltà di Fedez nell’applicare le sue lenti a contatto nere. “Non so se sono pronto, non so se ce la farò mai. A me spaventa anche solo mettere il collirio”, ha confessato il rapper nel filmato. La scena, che ha divertito e incuriosito i fan, mostra l’artista mentre tenta di superare le sue paure.

Inizialmente, Fedez si è fatto aiutare dai suoi collaboratori, ma alla fine ha deciso di provare da solo utilizzando un applicatore di lenti a contatto. Dopo numerosi tentativi e qualche lacrima causata dall’operazione, il cantante è riuscito finalmente a completare il suo look.

Il Significato Dietro le Pupille Nere

Ma perché Fedez ha scelto di presentarsi con un paio di lenti a contatto nere sul palco di Sanremo? Durante un episodio del podcast Pezzi, l’artista ha svelato il motivo dietro questa decisione così insolita. “Nella canzone dico ‘dentro i miei occhi guerra dei mondi’, e mi è venuta questa idea di mettermi le lenti a contatto, mai messe in vita mia”, ha spiegato il rapper.

Fedez ha anche aggiunto che, inizialmente, aveva considerato l’idea di utilizzare lenti ancora più estreme, quelle che coprono interamente il bulbo oculare, ma ha rinunciato perché l’applicazione sarebbe stata troppo complicata.

Subito dopo l’esibizione di Fedez, persino Gerry Scotti non ha resistito a fare una battuta, rivolgendosi a Carlo Conti con un ironico “Ti guardavo negli occhi”. Il riferimento era ovviamente al look del cantante, che è diventato uno degli argomenti più discussi della serata.

La scelta delle lenti nere non è stata solo estetica, ma un vero e proprio elemento simbolico per sottolineare il messaggio del brano “Battito”, rendendo la performance ancora più intensa e memorabile.