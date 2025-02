Francesca Michielin ferma l’esibizione a Sanremo, problemi tecnici con il microfono e grida: “Perdonatemi”

Infortunio, problemi tecnici e un messaggio profondo: Francesca Michielin porta sul palco di Sanremo 2025 la forza di trasformare l’imperfezione in arte.

Nonostante gli imprevisti e un infortunio al piede, Francesca Michielin ha saputo affrontare con determinazione il palco del Festival di Sanremo 2025, regalando emozioni al pubblico. La cantante, alla sua terza partecipazione al Festival, si è presentata con il brano “Fango in Paradiso”, una canzone che esplora il tema dell’imperfezione insita nella vita e nella natura umana.

Prima ancora di esibirsi, Francesca ha dovuto superare non pochi ostacoli. Un infortunio al piede, avvenuto pochi giorni prima della partenza per Sanremo, l’ha costretta a indossare un tutore, rendendo ogni movimento più complesso. Nonostante ciò, la cantante è stata accompagnata sul palco dal conduttore Carlo Conti, che le ha dato un caloroso supporto in un momento così delicato.

Ma le difficoltà non si sono fermate qui: poco prima di iniziare a cantare, Francesca ha dovuto affrontare anche un problema tecnico con il microfono. L’inconveniente l’ha costretta a richiamare l’attenzione del pubblico dicendo: “Scusate, scusate”, dimostrando grande spontaneità e professionalità.

Il ritorno di Francesca Michielin: un percorso artistico che continua a brillare

Con “Fango in Paradiso”, Francesca Michielin ha portato sul palco un brano intenso e riflessivo, capace di toccare corde profonde. La canzone si inserisce perfettamente nel percorso artistico della cantante, che ha sempre fatto dei temi profondi e universali il cuore della sua musica.

Ricordiamo che la sua prima partecipazione a Sanremo risale al 2016, con il brano “Nessun grado di separazione”, che le valse il secondo posto e una grande visibilità internazionale. Successivamente, nel 2021, tornò in gara in coppia con Fedez, interpretando “Chiamami per nome”, un altro successo che ha conquistato le classifiche italiane.