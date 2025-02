Il cambiamento di Achille Lauro a Sanremo: via gli abiti di scena, arriva lo smoking

È ufficialmente iniziata la 75esima edizione del Festival di Sanremo, e tutti gli occhi sono puntati su Carlo Conti, il nuovo direttore artistico che ha preso il posto di Amadeus. Tuttavia, a rubare la scena è stato senza dubbio Achille Lauro, che già dalla vigilia dell’evento ha catalizzato l’attenzione dei media. Non solo per il gossip legato ai presunti tradimenti tra Chiara Ferragni e Fedez, ma anche per la sua nuova canzone, Incoscienti giovani, data tra le favorite di questa edizione.

Sul green carpet, Achille Lauro ha sorpreso con un look sobrio ma originale: un cappotto total black lungo fino ai piedi, abbinato a un cappello con veletta. Ma è durante la prima serata che il cantante ha davvero lasciato tutti a bocca aperta, sfoggiando un’eleganza senza tempo con uno smoking con frac che ha segnato una svolta nel suo stile.

Un debutto in grande stile: lo smoking su misura di Achille Lauro

Per la prima serata del Festival, Achille Lauro ha abbandonato i suoi tradizionali abiti di scena eccentrici e teatrali, optando per un look più raffinato e sofisticato. Seguito dal suo fidato stylist Nick Cerioni, il cantante si è affidato alla prestigiosa Maison Dolce&Gabbana.

Il suo outfit è stato un vero capolavoro di sartoria: uno smoking nero personalizzato d’Alta Sartoria, con pantaloni dal taglio classico e una giacca a frac in velluto. I dettagli hanno fatto la differenza: i revers in raso a contrasto e la lunga coda della giacca hanno aggiunto un tocco di classe. A completare il look, un panciotto total white e una camicia dello stesso colore, impreziosita da un candido papillon.

I dettagli che fanno la differenza: gioielli e accessori

Non potevano mancare i dettagli da vero divo. Achille Lauro ha scelto un paio di guanti in pelle bianca, che hanno coperto i suoi celebri tatuaggi sulle mani, aggiungendo un tocco di mistero. A illuminare il look ci hanno pensato i gioielli personalizzati firmati Damiani: un orecchino di diamanti, una spilla e un occhietto scintillante che hanno esaltato l’eleganza dell’outfit.

Anche l’acconciatura e il make-up sono stati curati nei minimi dettagli: capelli tirati indietro con gel e un trucco minimal hanno contribuito a creare un mood da divo d’altri tempi.

Una nuova immagine per Achille Lauro

Con questa scelta di stile, Achille Lauro ha dimostrato di saper reinventarsi, lasciando da parte gli eccessi che avevano caratterizzato le sue precedenti partecipazioni al Festival di Sanremo. Questa volta, il cantante ha puntato su un’immagine chic e sofisticata, senza rinunciare al suo carisma unico.