Il testo e il significato di La cura per me, la nuova canzone di Giorgia a Sanremo 2025

Giorgia ritorna sul palco di Sanremo con “La cura per me”, un brano che esplora il potere di un sentimento profondo come catalizzatore per una trasformazione interiore.

Giorgia, nome d’arte di Giorgia Todrani, è pronta a tornare sul palco del Festival di Sanremo 2025 con la sua nuova canzone “La cura per me”. Questa rappresenta la sua quinta partecipazione da concorrente big, la settima in totale, considerando anche le sue apparizioni nelle edizioni di Sanremo Giovani e Nuove Proposte nel 1993 e 1994. Il suo esordio nella sezione Campioni avviene nel 1995 con il brano “Come saprei”, che le regala la vittoria, seguita nel 1996 dal terzo posto con “Strano il mio destino”. Successivamente, Giorgia parteciperà di nuovo nel 2001 con “Di sole e d’azzurro”, per poi tornare nel 2023, quando si è classificata al 6° posto con “Parole dette male”.

Il significato di “La cura per me”

Il brano, scritto dalla coppia Blanco-Michelangelo, è un pezzo pop che mette in evidenza le straordinarie capacità vocali di Giorgia e racconta di come le persone possano avere un effetto curativo nelle nostre vite, anche nei momenti più bui. La frase “solo tu sei la cura per me” risuona come un invito a riconoscere il potere che alcuni legami possono avere, trasformando e illuminando anche i momenti di oscurità. Giorgia ha spiegato il brano in un’intervista su Rai Play, affermando: “La cura per me è riuscire, attraverso alla potenza di un sentimento, ad andare incontro a una evoluzione interiore, senza mai smettere di imparare”.

La canzone, che ha una forte componente emotiva, è un viaggio di trasformazione attraverso il sentimento, in cui la cantante invita a non smettere mai di evolversi e migliorarsi. Se “La cura per me” fosse un’immagine, Giorgia la descrive come una stanza buia che viene illuminata da una luce che entra e la trasforma, simbolo della speranza che si fa strada anche nei momenti più difficili. Un brano che, come sempre, ci parla della sua straordinaria capacità di trasmettere emozioni forti e autentiche attraverso la musica.

Il testo di La cura per me di Giorgia

Dentro la mano una carezza sul viso

Senz’anima questo sorriso

Che hai cercato, che hai cercato

Più ti avvicini e più io mi allontano

E i ricordi se ne vanno piano

Su e giù come un ascensore

Ogni mia stupida emozione

E no, non cambierà

Dirti una bugia o la verità

Per me fare una follia è come la normalità

Non so più quante volte ti ho cercato

Per quegli occhi, per quegli occhi che fanno da luna

Non so più quante notti ti ho aspettato

Per finire a ingoiare tutta la paura

Di rimanere sola

In questa stanza buia

Solo tu sei la cura per me

Tutto passa

Ma scordarti non so ancora come si faccia

Qualcosa lo dovevo rovinare

Nascondo una lacrima nel mare, ferito

Voglio andare avanti all’infinito

Trovarti dentro gli occhi di un cane smarrito

E no, non cambierà

Dirti una bugia o la verità

Per me fare una follia è come la normalità

Non so più quante volte ti ho cercato

Per quegli occhi, per quegli occhi che fanno da luna

Non so più quante notti ti ho aspettato

Per finire a ingoiare tutta la paura

Di rimanere sola

In questa stanza buia

Solo tu sei la cura per me

No che non ho voglia

Non ho voglia di rincorrerti

Seguire la tua ombra e salire fino sugli alberi

Guardando il cielo sapendo che lo stai guardando

Ora anche tu

Per me sei la luna

Per me sei la cura

Per me sei avventura

Ma non sei nessuno

Spengo la paura

Di rimanere sola

Per quegli occhi

Per quegli occhi che fanno da luna

Non so più quante notti ho aspettato

Per finire a ingoiare tutta la paura

Di rimanere sola

In questa stanza buia

Non sarò mai più sola

Per me