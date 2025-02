Il pubblico urla “Sei una pietra” a Rose Villain prima della performance a Sanremo 2025

Durante l’esibizione di Rose Villain al Festival di Sanremo, un commento in dialetto napoletano ha catturato l’attenzione: scopri il suo significato e la reazione della cantante.

Nel corso della performance di Rose Villain sul prestigioso palco dell’Ariston, un momento inaspettato ha rubato la scena. Dal pubblico, qualcuno ha urlato un’espressione che ha fatto sorridere la cantante e ha attirato la curiosità di tutti i presenti: “Si ‘na pret”.

Questa frase, tipicamente napoletana, potrebbe sembrare insolita a chi non conosce il dialetto, ma nasconde un significato profondo e affettuoso. Letteralmente, si traduce con “Sei una pietra”, ma nel linguaggio colloquiale vuol dire molto di più. È un modo per dire che una persona è forte, tosta, ma anche affascinante e bella.

Rose Villain, nota per il suo carisma e il suo stile unico, ha accolto con un sorriso questo complimento, dimostrando ancora una volta la sua capacità di entrare in sintonia con il pubblico. Non è raro che durante eventi come il Festival di Sanremo emergano momenti spontanei come questo, che aggiungono un tocco di autenticità e calore umano.