Abbandona la figlia al cimitero come punizione: “Se non fai la brava, dormi tra le lapidi”

Cinque figli raccontano episodi di presunti maltrattamenti subiti dalla madre: abbandoni, minacce e paure che hanno segnato profondamente la loro infanzia.

Una madre di 39 anni è finita sotto processo con l’accusa di maltrattamenti nei confronti dei suoi cinque figli, quattro femmine e un maschio. Gli episodi raccontati dai ragazzi, che si sono costituiti parte civile nel procedimento, delineano un quadro di presunte violenze psicologiche e fisiche che avrebbero avuto luogo per anni. La donna, difesa dall’avvocato Francesco Caroleo Grimaldi, respinge ogni addebito, mentre i figli hanno affidato la loro difesa all’avvocato Vittorio Balzani. Il processo è previsto per gennaio 2026.

Uno degli episodi più inquietanti riportati riguarda una delle figlie, che ha raccontato di essere stata abbandonata al cimitero come punizione. La madre l’avrebbe lasciata lì da sola per circa un quarto d’ora perché si era rifiutata di andare a comprare la pizza al suo posto. La bambina, terrorizzata, ha ricordato come la madre, tornata a prenderla, le abbia detto: “Se non mi obbedisci, passerai la notte tra le tombe”. Un episodio che, secondo la ragazza, ha lasciato un segno profondo nella sua vita.

Abbandoni per strada e violenze fisiche

Gli altri figli hanno raccontato ulteriori episodi di presunti maltrattamenti. Due fratelli, all’età di quattro e sei anni, sarebbero stati lasciati soli per strada dopo una lite con la madre. Inoltre, i ragazzi hanno ricordato momenti in cui la madre avrebbe reagito con strattoni violenti quando esprimevano di preferire il padre a lei. In altre occasioni, la donna avrebbe lanciato contro di loro delle scarpe o li avrebbe lasciati soli in casa per uscire con le sue amiche.

L’intervento del tribunale e l’affidamento al padre

Nel 2019, la situazione è diventata insostenibile e i cinque fratelli sono stati temporaneamente collocati in una casa famiglia. Successivamente, il tribunale ha deciso di affidarli al padre, che attualmente si prende cura di loro e che ha denunciato l’ex moglie per i presunti maltrattamenti subiti dai figli.