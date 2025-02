Selvaggia Lucarelli: “Bianca Balti ha sfruttato il Festival di Sanremo senza lasciarsi sfruttare”

Il personaggio di Selvaggia Lucarelli appare del DopoFestival appare in veste nuova. Riassume in due parole il fatto più importante della seconda serata. E in questo modo non fa che allargare il loro raggio d’azione le sue impressioni e significative. In un discorso sciolto e di facile espressione Selvaggia Lucarelli parla su Bianca Balti, eccezionale attrice della seconda serata di Sanremo. Fra le righe, un’altra critica e un atto di speranza al presente e al futuro dei nostri spettacoli:

“Vorrei spendere due parole su Bianca Balti, perché io l’ho trovata interessante. Tanti ospiti son saliti su quel palco sventolando il loro personale dolore, e credo che avessero ragione ad agire in questo modo; ma l’hanno fatto anche per attirare l’attenzione su di sé. Essi hanno descritto in lunghi bocconi le proprie sofferenze, quasi che avessero timore che non dovessero bastare le lodi da essi ricevute per le proprie qualità artistiche, e così via; ella, Bianca Balti, si è svicolata con una scioltezza piena di grazia da qualsiasi domanda potesse riportarla a quella generale del suo male, ha sorriso sempre, e si è limitata a dichiarare che veniva per far vedere la grande professionista che era.

E senza tanti preamboli è andata innanzi come se non facoltà alcuna le vezzassero le loro domande, mostrandoci che un pubblico sazio, e che l’aspetta, e che l’ama, è pronto a farle a meno di certi fastelli coi quali gli abituali frequentatori di palchi e di sale cinematografiche vogliono farsi mostrare rispetto o affetto. Potrei dire che Bianca Balti ha usato il nostro festival, e non si è fatta usare dal nostro festival. Molte donne, pur troppo, per guadagnarsi quel palco hanno dovuto portarsi dei pensierini impegnati. Ebbene, Bianca Balti s’è fregiata del podio che le scalzavano i fiori: l’ha conquistato.

