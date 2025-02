Dramma sulla tangenziale a Roma, auto ribaltata: due giovani donne ferite gravemente. Strada chiusa in direzione San Giovanni

Un grave incidente si è verificato nella notte lungo la tangenziale di Roma, con ripercussioni significative anche sul traffico della mattinata. L’episodio è avvenuto intorno alle 4.30 in Circonvallazione Salaria, all’altezza di via Nomentana, in direzione San Giovanni. Sul posto sono intervenute diverse pattuglie della Polizia Locale per effettuare i rilievi necessari e gestire la situazione.

A bordo di un’Audi ribaltata, c’erano due ragazze di 23 e 24 anni. Entrambe sono state soccorse e trasportate in codice rosso: una presso l’ospedale San Giovanni, l’altra al Policlinico Umberto I. Le loro condizioni sono gravi, ma al momento non sono stati forniti ulteriori aggiornamenti sul loro stato di salute.

Per consentire i soccorsi e la rimozione dei numerosi detriti presenti sulla carreggiata, la tangenziale è stata chiusa in direzione San Giovanni. La chiusura ha provocato inevitabili disagi alla circolazione, con il traffico che è andato in tilt nelle prime ore del mattino.

Nessun altro mezzo coinvolto, indagini in corso

Dai primi accertamenti effettuati dagli agenti del II Gruppo Sapienza, non risultano altri veicoli coinvolti nell’incidente. Tuttavia, i rilievi sono ancora in corso per ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche agenti dei gruppi limitrofi per agevolare la viabilità e garantire la sicurezza durante le operazioni di chiusura della strada e rimozione del veicolo.

Traffico bloccato: una mattinata difficile per gli automobilisti

La chiusura della tangenziale ha avuto un forte impatto sul traffico mattutino, con lunghe code e rallentamenti che hanno messo a dura prova gli automobilisti diretti verso il centro città. La situazione è stata aggravata anche da un nubifragio che ha colpito altre zone della capitale, causando ulteriori disagi, come l’allagamento dell’Aurelia a Santa Marinella.