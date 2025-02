Salvatore Sinagra si è risvegliato, ma ignora di essere stato vittima di un attacco: “Gli abbiamo raccontato una menzogna”

Salvatore Sinagra è finalmente uscito dal coma, e i familiari, felici di rivedere il giovane di 30 anni che il 26 gennaio scorso a Lanzarote era stato vittima di un’aggressione violenta, hanno annunciato con gioia l’importante evento. Dopo essere stato trovato privo di sensi e portato all’ospedale dell’isola, Salvatore sta ora migliorando, sebbene i suoi momenti di lucidità siano alternati a periodi di sonno. Tuttavia, resta ancora oscuro l’accaduto quella notte al bar “Sin Nombre” di Puerto del Carmen.

La sua riapparizione, purtroppo, non ha ancora chiarito cosa sia successo esattamente, ma rappresenta un grande sollievo per la sua famiglia, che da giorni lo attendeva con trepidazione. “Una luce di speranza in fondo al tunnel”, scrive lo zio Vito, esprimendo la sua gioia per il ritorno di Salvatore.

Nel frattempo, Salvatore, pur essendo consapevole della sua situazione, non è ancora in grado di comprendere appieno l’accaduto. Le sue condizioni continuano a migliorare, ma il giovane resta ricoverato nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale di Las Palmas, dove è stato portato dopo il grave colpo alla testa.

Il padre di Andrea Sinagra, tra i primi familiari ad arrivare sul posto, è stato riconosciuto dal giovane e, nonostante la sua condizione, ha scambiato con lui alcune parole, senza riuscire però a rispondere pienamente alle domande.

La famiglia, originaria di Favignana, ha espresso attraverso i social un sentito ringraziamento alla comunità favignanese, alle autorità italiane, al consolato e a tutto il personale medico dell’ospedale Doctor Negrin di Gran Canaria, che ha mostrato grande competenza e umanità nel trattamento di Salvatore.

Nel frattempo, le indagini sull’aggressione hanno portato all’identificazione di un 25enne di Arrecife, che sembra essere stato l’autore del pugno che ha colpito Salvatore. Il giovane italiano, a quanto pare, stava cercando di proteggere i clienti del bar da una situazione di disagio, ma il suo intervento ha portato a un tragico episodio di violenza.