Bambino ha difficoltà a respirare su Flixbus, conducente agisce prontamente e lo salva: “Era il mio compito”

Un viaggio in autobus si trasforma in un episodio di straordinaria umanità: una conducente interviene con prontezza per salvare un bambino in arresto respiratorio.

Un viaggio ordinario si è trasformato in un momento di straordinaria solidarietà e coraggio. Un bambino, in viaggio con il padre sulla linea Flixbus che collega Barcellona a Monaco di Baviera, ha improvvisamente accusato gravi difficoltà respiratorie mentre il pullman si trovava nei pressi di Lugano.

Grazie alla prontezza di Isabel Benavides, autista italiana in servizio per Flixbus presso il Gruppo STAT di Casale Monferrato, e del suo collega, l’episodio ha avuto un lieto fine.

Il piccolo passeggero ha iniziato a manifestare sintomi preoccupanti, tra cui difficoltà respiratorie, che hanno spinto il padre a chiedere immediatamente aiuto. Isabel Benavides, alla guida del pullman, non ha esitato: mentre il secondo autista si occupava di contattare i soccorritori, lei ha iniziato a praticare il massaggio cardiaco al bambino.

L’intervento rapido e competente della conducente è stato determinante per stabilizzare la situazione fino all’arrivo dei sanitari. Secondo quanto riportato dall’azienda, “la rapidità d’azione della conducente ha fatto la differenza nell’evoluzione di una vicenda che poteva avere risvolti drammatici”.

Una professionista con cuore e sangue freddo

Isabel Benavides ha commentato con umiltà quanto accaduto: “Sono felice per la riconoscenza che mi è stata espressa, ma non ho fatto altro che il mio dovere. L’avrei fatto per qualunque persona a bordo”. Ha poi aggiunto: “In queste situazioni difficili bisogna rimanere lucidi e usare la testa”.

La conducente ha voluto ringraziare il collega in servizio con lei per la collaborazione, sottolineando l’importanza del lavoro di squadra in situazioni di emergenza.

Un esempio di competenze da valorizzare

L’azienda Flixbus, in una nota ufficiale, ha elogiato l’attitudine al problem solving dimostrata da Benavides, definendola una qualità fondamentale per chi opera nel settore del trasporto pubblico. “Questo episodio evidenzia l’importanza di percorsi di formazione adeguati, soprattutto considerando il successo crescente degli autobus a lunga percorrenza come soluzione di viaggio nazionale e internazionale”.