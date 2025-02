Elodie a Sanremo 2025: «Ho commesso errori? Non importa, continuerò a sbagliare. Ho un diario con tutte le sciocchezze che dico»

Elodie conquista il pubblico di Sanremo con “Dimenticarsi alle 7”. Tra emozioni, errori e ironia, la cantante si racconta in sala stampa.

Dopo la sua seconda esibizione al Festival di Sanremo, Elodie ha incontrato i giornalisti nella sala stampa dell’Ariston Roof, dove ha risposto con sincerità e ironia alle domande dei presenti. In gara con il brano “Dimenticarsi alle 7”, scritto insieme a Davide Petrella e Davide Simonetta, la cantante ha dimostrato ancora una volta la sua autenticità e il suo carattere diretto.

Durante l’incontro, Elodie ha parlato apertamente del suo approccio alla vita e alla carriera, rivelando di non dare troppo peso agli errori: «Se ho fatto errori in questo Festival? Non mi interessa. Sbaglierò ancora e ancora». Con questa affermazione, la cantante ha sottolineato quanto sia importante accettare le proprie imperfezioni e andare avanti senza farsi bloccare dai giudizi.

Elodie ha anche condiviso un aneddoto divertente, raccontando di avere una sorta di “rubrica personale” dove annota tutte le “ca***te” che dice: «Ho una rubrichetta con tutte le stupidaggini che dico. Ma non mi interessa». Questo lato ironico e autoironico della cantante ha conquistato non solo i fan, ma anche i giornalisti presenti.

Con il brano “Dimenticarsi alle 7”, Elodie sta portando sul palco dell’Ariston un mix di emozione e introspezione, confermandosi una delle artiste più amate e seguite del panorama musicale italiano. La sua capacità di essere autentica, sia sul palco che fuori, la rende una figura unica nel mondo dello spettacolo.