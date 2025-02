Irama su Sarah Toscano a Sanremo: “Attaccano una giovane criticando il suo aspetto fisico”, la replica della cantante

La giovane cantante di Sanremo 2025, Sarah Toscano, ringrazia Irama per il suo gesto e riflette sulle critiche che colpiscono l’aspetto fisico.

Nella conferenza stampa tenutasi oggi, 13 febbraio, presso l’Ariston, la talentuosa Sarah Toscano ha preso parola in merito alla difesa pubblica ricevuta da Irama, suo collega in gara al Festival di Sanremo 2025. Le critiche rivolte alla giovane artista, spesso concentrate sull’aspetto fisico, sul trucco e sui capelli, sono state definite da Irama come inutili e dannose, soprattutto per chi è ancora molto giovane.

“Lo ringrazio, ha fatto un gesto bellissimo nei miei confronti. Alcuni commenti sembrano fatti solo per far star male,” ha dichiarato Sarah Toscano, ex vincitrice di Amici, rispondendo alle domande dei giornalisti presenti.

Durante la conferenza stampa, un giornalista ha chiesto a Sarah Toscano se avesse percepito in modo negativo i giudizi ricevuti, soprattutto quelli legati ai suoi vestiti, ai suoi capelli e al suo fisico. La cantante diciannovenne ha risposto con sincerità, ammettendo di aver preferito evitare i social per non lasciarsi influenzare:

“Ho scelto di tenermi alla larga dai social per non farmi condizionare,” ha spiegato. “Condivido pienamente il discorso fatto da Irama. Credo che certi commenti non portino a nulla di concreto e siano fatti solo per ferire le persone.”

Sarah ha poi ribadito il suo apprezzamento per il gesto del collega: “Lo ringrazio davvero tanto perché ha dimostrato grande sensibilità. È stato un gesto che ho trovato molto importante.”

Irama, in gara a Sanremo con il brano “Lentamente”, aveva espresso il suo sostegno a Sarah Toscano durante un incontro con la stampa. L’artista ha criticato apertamente chi si concentra su aspetti superficiali come l’aspetto fisico o i capelli, invece di valutare il talento:

“Sarah è una ragazza giovanissima, ha solo 19 anni. Vedo troppe critiche che non sono affatto costruttive,” ha dichiarato Irama. “Demolire una persona parlando del suo aspetto fisico è una contraddizione, soprattutto quando poi si parla tanto di cyberbullismo. Noi artisti e voi giornalisti dobbiamo dare l’esempio.”

Le parole di Irama e la risposta di Sarah Toscano evidenziano un tema sempre più attuale nel mondo dello spettacolo e non solo: l’importanza di combattere le critiche distruttive e il body shaming. La giovane cantante ha dimostrato maturità nel gestire una situazione delicata, scegliendo di focalizzarsi sul suo percorso artistico e non sulle opinioni negative.

In un contesto come quello del Festival di Sanremo, dove i riflettori sono puntati su ogni dettaglio, Sarah Toscano sembra voler ribadire un messaggio chiaro: il talento deve essere al centro dell’attenzione, non l’aspetto esteriore.