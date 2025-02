Qual è il costo di una casa a CityLife, il quartiere di Milano scelto dalla cantante Clara

Clara Soccini, giovane cantante classe 1999, è pronta a stupire tutti al prossimo Sanremo 2025 con il suo brano “Febbre”. Ma il suo percorso verso il successo non è stato privo di sfide e cambiamenti. Nata a Varese e cresciuta a Travedona Monate, un piccolo comune della provincia, Clara ha sempre avuto una passione per la musica. Dopo il diploma al liceo linguistico, ha deciso di trasferirsi a Milano per inseguire il suo sogno.

Oggi vive nel prestigioso quartiere di CityLife, noto per i suoi condomini moderni e di lusso, come le celebri Residenze Libeskind e i palazzi firmati da Zaha Hadid. Questo quartiere è particolarmente apprezzato da musicisti, sportivi e personaggi dello spettacolo per la sua tranquillità e per l’elevato livello di comfort, lontano dal caos del centro città.

La vita a CityLife: un sogno di lusso

Non è un segreto che abitare a CityLife richieda un investimento significativo. Secondo le ultime stime immobiliari, il prezzo medio al metro quadro si aggira intorno a 6.713 euro, con valori che possono variare tra i 2.463 €/m² e i 9.475 €/m². Tuttavia, alcune proprietà superano di gran lunga queste cifre.

Ad esempio, un appartamento all’interno delle Residenze Libeskind, come quello acquistato da Chiara Ferragni, può arrivare a costare cifre astronomiche. Un immobile di 234 metri quadrati con sei locali e due balconi, situato all’ottavo piano, è in vendita per ben 3 milioni e 340mila euro, con spese condominiali mensili di circa 1.250 euro. Questo porta il costo al metro quadro a oltre 14mila euro, molto al di sopra della media stimata.

Dai primi passi a Milano al palco di Sanremo

Clara non ha sempre vissuto nel lusso. “I primi tempi vivevo con mio cugino Tommaso in una stanza”, ha raccontato in un’intervista per ViviMilano. Per mantenersi, lavorava come modella, ma la musica è sempre rimasta il suo obiettivo principale. Milano, con la sua vivacità e apertura mentale, l’ha conquistata fin da subito: “Quando prendevo lezioni di canto, uscivo spesso con ragazzi e ragazze delle case discografiche. È stato un periodo divertente”.

Nonostante la sua natura inizialmente festaiola e la voglia di non perdersi nemmeno un evento – quella che lei stessa definisce Fomo (fear of missing out) – Clara ha vissuto una trasformazione importante tra i 18 e i 24 anni. “Ora preferisco stare a casa con il mio ragazzo e il cane”, ha confessato, dimostrando come la sua vita sia cambiata con il tempo.