Massimo Ranieri si esibisce, sui social tutti notano l’occhio del cantante

Scopri il nuovo brano di Olly, “Balorda Nostalgia”, che racconta il dolore della fine di una relazione, un viaggio emotivo tra ricordi e liberazione.

Olly, nome d’arte di Federico Olivieri, è pronto a tornare sul palco del Festival di Sanremo 2025 con il suo nuovo brano, Balorda Nostalgia. Si tratta della sua seconda partecipazione al festival, dopo il debutto nel 2023, quando ha conquistato il pubblico con il brano Polvere, vincendo un posto tra i Big dopo la sua partecipazione a Sanremo Giovani. Quest’anno, con “Balorda Nostalgia”, Olly si presenta con una canzone che esplora il tema della nostalgia dopo la fine di una relazione, un argomento universale che tocca il cuore di chiunque abbia vissuto una separazione. Il brano è stato scritto in collaborazione con il suo storico collaboratore Jvli e Pierfrancesco Pasini.

Il significato di “Balorda Nostalgia”

“Balorda Nostalgia” è una ballad pop che narra il dolore di una separazione che non riesce a essere accettata. Il testo della canzone esplora come la nostalgia possa emergere anche nei gesti quotidiani più semplici, come il cucinare o cantare: “Non so più come fare senza te, te che mi fai vivere e dimenticare. Tu che mentre cucini ti metti a cantare e tu chiamala se vuoi la fine”.

In un’intervista su Rai Play, Olly ha descritto la canzone come un pezzo che parla di una nostalgia balorda, un sentimento che non è mai completamente positivo, ma che fa comunque parte della sua esperienza emotiva. Il cantante ha spiegato: “Balorda nostalgia è una canzone molto intuitiva, perché è sempre un po’ balorda, fa sempre un po’ male, ma alla fine c’è sempre un senso di liberazione generale”.

Il brano riflette una sensazione di mancanza che, pur essendo dolorosa, non si esaurisce in se stessa. Olly racconta di una nostalgia che potrebbe riguardare qualcosa che non ha ancora vissuto completamente, ma che si percepisce come autentica. Se fosse un’immagine, la canzone sarebbe composta da colori intensi, come il nero e il blu, che poi si scaldano, riflettendo il carattere imprevedibile e “caotico” di Olly stesso.

“Balorda Nostalgia” non è solo un brano di ricordo e sofferenza, ma anche un inno alla liberazione da un peso emotivo. La canzone è un viaggio attraverso l’intensità di un sentimento che, pur difficile, permette di ritrovare un senso di empowerment alla fine. Olly, con la sua musica, invita il pubblico a riflettere sulla bellezza anche nella sofferenza, e sul potere che le emozioni hanno nel portare alla crescita personale.

Con “Balorda Nostalgia”, Olly si prepara a incantare nuovamente il pubblico di Sanremo, portando sul palco una performance che promette di emozionare e toccare i cuori di chi lo ascolta. Non perdere la sua esibizione al Festival di Sanremo 2025, un evento che si preannuncia indimenticabile.