Tony Effe: “Mi hanno tolto la collana poco prima di salire sul palco, sono incazzato nero”

Tony Effe, tra look audaci e gioielli di lusso, racconta la polemica che ha segnato la sua esperienza al Festival di Sanremo 2023.

Tony Effe, al suo debutto al prestigioso Festival di Sanremo, ha portato sul palco un brano che è un vero e proprio omaggio alla sua amata città, Roma, intitolato Damme na mano. Finora tutto sembrava andare per il meglio, ma durante la terza serata, qualcosa ha incrinato l’atmosfera. Il cantante, visibilmente contrariato, ha rivelato ai microfoni di Rai Radio 2 che il problema era legato al suo look, elemento centrale della sua immagine artistica.

Cosa è successo dietro le quinte: il mistero della collana vietata

Per Tony Effe, i gioielli non sono semplici accessori, ma una parte fondamentale del suo stile. Durante la prima serata del Festival, aveva sfoggiato un outfit total white, arricchito da gioielli dal valore complessivo di oltre 500 mila euro. Nella terza serata, invece, ha deciso di cambiare completamente registro, optando per un look total black in pelle, firmato Balenciaga, che ha attirato l’attenzione del pubblico.

A differenza della serata d’apertura, in cui aveva scelto di coprire i suoi caratteristici tatuaggi su viso e collo, questa volta li ha messi in evidenza. La giacca aperta sul petto nudo ha ulteriormente sottolineato il suo stile audace. A completare l’outfit c’erano gioielli firmati Tiffany&Co., tra cui orecchini e bracciali in oro giallo, oro bianco e diamanti.

Tuttavia, a quanto pare, uno degli elementi più preziosi del look previsto per la serata non ha fatto la sua comparsa: una collana in oro giallo con maglie grandi della collezione HardWear by Tiffany, dal valore di ben 71 mila euro. Secondo quanto dichiarato dal cantante, gli sarebbe stato vietato di indossarla poco prima di salire sul palco.

La reazione di Tony Effe: “Sono incazzato nero”

Durante l’intervista a Rai Radio 2, Tony Effe non ha nascosto la sua frustrazione: “Mi hanno levato la collana prima di salire sul palco. Perché? Chiedilo a loro. Sono incazzato nero. Adesso so cazzi. Sono arrabbiatissimo”. Ha poi ribadito il suo disappunto anche durante il DopoFestival, intervistato da Alessandro Cattelan, dichiarando: “Per me Sanremo finisce oggi”.

A quanto pare, non è la prima volta che accade qualcosa del genere durante il Festival. Anche Noemi, presente al DopoFestival, ha raccontato di essere stata vittima di un episodio simile, spiegando che le sarebbe stato impedito di indossare un capo per questioni legate alla riconoscibilità del marchio.