Settembre trionfa tra le Nuove Proposte di Sanremo 2025

Un giovane talento conquista il pubblico del Festival di Sanremo 2025 con il brano “Vertebre”. Una vittoria che segna l’inizio di una carriera promettente.

Andrea Settembre è il nome che tutti stanno pronunciando dopo la sua straordinaria vittoria nella sezione Nuove Proposte del Festival di Sanremo 2025. Durante la terza serata della celebre kermesse, giovedì 13 febbraio, il giovane cantante ha battuto Alex Wyse con il brano “Vertebre”, ottenendo il 51% delle preferenze dal pubblico. Un risultato che conferma il suo talento e lo proietta verso un futuro luminoso nel panorama musicale italiano.

Ma il cammino verso la vittoria non è stato semplice. Andrea aveva già superato concorrenti di spessore come Maria Tomba e il duo Lil Jolie-Vale LP, che avevano incantato il pubblico durante la seconda serata del Festival. A dare l’annuncio ufficiale è stato Carlo Conti, conduttore e direttore artistico dell’evento, che ha invitato sul palco anche Alessandro il Grande per celebrare questo momento speciale. A suggellare la vittoria, il presidente del consiglio comunale di Sanremo ha consegnato ad Andrea il prestigioso Leone d’Argento, simbolo di eccellenza e riconoscimento artistico.

Oltre al Leone d’Argento, Andrea Settembre ha conquistato anche due premi di grande prestigio: il Premio della Sala Stampa per i Giovani e il Premio della Critica Mia Martini, entrambi destinati alle nuove proposte. Questi riconoscimenti dimostrano non solo l’apprezzamento del pubblico, ma anche quello degli esperti del settore, consolidando la sua posizione come una delle promesse più brillanti della musica italiana.

Visibilmente emozionato, Andrea ha espresso tutta la sua gratitudine durante il discorso di ringraziamento: “Grazie a tutti, nella vita ho un tetto sulla testa, ho una famiglia che mi ama, tanta gente non ha mai creduto in me. Per me è un sogno, grazie, è davvero un sogno”. Parole semplici ma cariche di significato, che hanno toccato il cuore del pubblico in sala e degli spettatori a casa.

Carlo Conti, con la sua consueta eleganza, ha voluto omaggiare il giovane talento con un augurio speciale: “Bravo, bravo e che sia per te l’inizio di una lunghissima carriera”. Un augurio che riflette le speranze di tutti coloro che hanno creduto in Andrea fin dall’inizio.