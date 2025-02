Selvaggia Lucarelli presa di mira fuori dall’hotel: “Mandi le persone in carcere”, la giornalista minaccia di contattare i Carabinieri

Tra accuse, minacce di chiamare i carabinieri e domande eluse, ecco cosa è successo durante uno degli episodi più discussi del Festival.

Il Festival di Sanremo 2023 non è stato solo palco, musica e spettacolo, ma anche teatro di polemiche e confronti accesi. Uno degli episodi più chiacchierati ha coinvolto la giornalista e opinionista Selvaggia Lucarelli, che si è trovata al centro di una scena piuttosto movimentata fuori dal suo hotel.

Secondo quanto documentato da alcuni video virali su TikTok, una signora, il cui nome non è stato reso noto, si è presentata davanti all’hotel di Lucarelli con l’intento di “difendere Chiara Ferragni“. La situazione è rapidamente degenerata in un acceso botta e risposta, culminando con Lucarelli che ha perso la pazienza e minacciato di chiamare i Carabinieri.

“Fai andare la gente in galera”: il confronto fuori dall’hotel

Nel video che ha fatto il giro del web si sente chiaramente la signora accusare Lucarelli di essere troppo dura nei suoi giudizi: “Fai andare la gente in galera per niente, sei una pazza. Dimmi che mestiere fai”. La giornalista, visibilmente infastidita, ha risposto con fermezza: “Se continui a parlare, chiamo i carabinieri”.

La tensione è aumentata ulteriormente quando la signora ha continuato ad attaccarla davanti alla folla: “Perché ti agiti tanto? Non sei capace a parlare con delicatezza, ti sei rivelata per quello che sei”. La risposta di Lucarelli non si è fatta attendere: “Fate andare via questa psicopatica”.

A intervenire in difesa della giornalista è stato il suo compagno, Lorenzo Biagiarelli, ma la signora non si è fatta intimidire e ha ribattuto: “Guarda che sa difendersi da sola, non è una cretina”.

Selvaggia Lucarelli evita le domande su Fedez al DopoFestival

Non è finita qui. Durante la seconda puntata del DopoFestival, un altro momento ha attirato l’attenzione del pubblico. Il conduttore Alessandro Cattelan, dopo aver elogiato la performance di Fedez, ha cercato di coinvolgere Lucarelli chiedendole un parere: “Oggi Fedez mi è piaciuto ancora più di ieri. Tu cosa ne pensi, Selvaggia? Che voto gli hai dato?”.

La reazione della giornalista è stata sorprendente: invece di rispondere, ha cambiato completamente argomento con una domanda ironica: “Ti piace il mio tailleur?”. Nonostante Cattelan abbia insistito, Lucarelli ha mantenuto il suo atteggiamento evasivo, rispondendo infine con un laconico: “Gli ho dato 6”.

Quando il conduttore ha cercato ancora una volta di ottenere una risposta diretta chiedendo: “Ma ti è piaciuto Fedez?”, Lucarelli ha sviato nuovamente: “Quindi, dove vai in vacanza quest’estate?”.