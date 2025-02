Simon LeBon dice “Assomigli a Carlo Conti” ma il traduttore traduce “Tu sei il migliore di tutti”

La leggendaria band britannica incanta l’Ariston dopo 40 anni con un medley di successi e uno speciale omaggio a Pippo Baudo. Tra i momenti più attesi della terza serata di Sanremo 2025, il ritorno dei leggendari Duran Duran ha lasciato il pubblico senza fiato. A distanza di 40 anni dalla loro prima esibizione sul palco dell’Ariston, la band britannica ha regalato ai fan un medley dei loro brani più celebri, tra cui l’iconica Wild Boys. L’atmosfera si è fatta ancora più speciale quando Carlo Conti è salito sul palco per consegnare alla band un premio della città di Sanremo, celebrando la loro straordinaria carriera.

Simon Le Bon e il divertente siparietto con Carlo Conti

Durante la consegna del premio, non è mancato un momento di leggerezza. Simon Le Bon, frontman della band, ha scherzosamente chiamato Carlo Conti “Pippo Baudo”, in un nostalgico richiamo al Festival di Sanremo del 1985, quando proprio Baudo era il conduttore. Dopo una risata generale, Le Bon ha corretto il tiro dicendo: “You’re just Carlo Conti”. Tuttavia, il traduttore ha interpretato la frase in modo creativo, traducendola con: “Sei semplicemente il migliore”. Il pubblico ha accolto il tutto con applausi e sorrisi, rendendo questo momento uno dei più memorabili della serata.

L’esibizione dei Duran Duran è stata resa ancora più speciale dalla partecipazione di Victoria De Angelis, bassista dei Måneskin, che ha suonato con la band una versione elettrizzante di Psycho Killer. La giovane musicista italiana ha dimostrato ancora una volta il suo talento, creando un ponte tra generazioni musicali diverse e portando un tocco di modernità alla performance.

Un ritorno carico di emozioni e ricordi

Il ritorno dei Duran Duran a Sanremo era stato anticipato da una conferenza stampa che si è tenuta il giorno prima. Durante l’incontro, i membri della band hanno ricordato con affetto la loro prima esperienza all’Ariston nel 1985, quando erano ancora agli inizi della loro carriera. Pippo Baudo, allora conduttore del Festival, li volle fortemente sul palco, contribuendo a far conoscere la loro musica al pubblico italiano. “Eravamo davvero pazzi quando siamo venuti qui per la prima volta. Non eravamo così famosi come siamo diventati in seguito”, ha raccontato Simon Le Bon con un sorriso nostalgico.

Non è stata la loro unica apparizione a Sanremo: la band era già tornata nel 2008. Tuttavia, questa volta l’assenza di Andy Taylor, storico chitarrista della band, ha aggiunto una nota di malinconia. Taylor, che sta combattendo contro un tumore alla prostata in fase avanzata, non ha potuto unirsi ai suoi compagni sul palco. Rispondendo a una domanda dei giornalisti, Simon Le Bon ha dichiarato: “Andy sta lottando come un leone contro un cancro metastatico al quarto stadio. Vorrebbe tanto essere qui con noi, ma purtroppo non può. Speriamo che le sue condizioni migliorino”.