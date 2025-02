Rose Villain in dolce attesa, la cantante smentisce i rumors a Sanremo 25

Tra il debutto al Festival di Sanremo, le voci di una presunta gravidanza e l’amore per il marito Sixpm, Rose Villain conquista tutti. Dopo il suo debutto al Festival di Sanremo 2025, Rose Villain è diventata uno dei nomi più chiacchierati di questa 75esima edizione. La cantante ha presentato al pubblico il suo nuovo brano “Fuorilegge”, ma a far parlare non è stato solo il pezzo in gara. Durante la prima serata, un curioso episodio – lo spettatore che ha urlato “Si na’ petra” – ha attirato l’attenzione, ma è stato il gossip a scatenare i social: Rose Villain è davvero in dolce attesa?

Rose Villain incinta? Ecco la verità

Le voci di una presunta gravidanza sono esplose dopo che diversi fan hanno notato un possibile “pancino” sotto l’abito rosso indossato dalla cantante durante la serata inaugurale del Festival. Sui social, i commenti si sono moltiplicati, alimentando la curiosità. Tuttavia, intervistata da Today, Rose Villain ha deciso di mettere fine alle speculazioni. “I social dicono che sono incinta? Non conoscono l’anatomia di una donna”, ha dichiarato con ironia, smentendo categoricamente l’ipotesi.

Con questa risposta diretta e pungente, l’artista ha voluto chiarire che, almeno per ora, non c’è nessun bebè in arrivo.

Oltre alla musica, un altro aspetto della vita di Rose Villain conquista spesso i riflettori: la sua relazione con il marito e produttore musicale Sixpm, nome d’arte di Andrea Ferrara. La loro storia d’amore sembra uscita da un romanzo. I due si sono incontrati nel 2015 a New York, quando hanno iniziato a collaborare professionalmente. Quella che inizialmente era solo una partnership artistica si è trasformata presto in amicizia e infine in amore.

Il loro legame si è consolidato nel tempo, fino a culminare nel matrimonio nel 2022, celebrato nel quartiere di Brooklyn, nella città dove tutto è iniziato. Dopo le nozze, Rose Villain aveva dedicato al marito parole dolcissime: “A te prometto che mi impegnerò a scrivere le più belle canzoni d’amore che il mondo abbia mai sentito, solo per potertele dedicare”.

Il successo di Rose Villain tra musica e gossip

Con il brano “Fuorilegge” in gara a Sanremo 2025, Rose Villain si conferma una delle artiste più versatili e carismatiche del panorama musicale italiano. Nonostante le voci infondate sulla gravidanza abbiano fatto discutere, è evidente che la cantante preferisce lasciare che sia la sua musica a parlare per lei.

Il legame con Sixpm e la loro collaborazione artistica continuano a essere una parte fondamentale del suo percorso creativo. Insieme, formano una coppia unica, capace di unire talento e passione sia nella vita privata che sul palco.