Carlo Verdone apprezza Lucio Corsi: “Sceglierlo per la mia serie è stata una scommessa che ho vinto anch’io”

Lucio Corsi, una delle più grandi sorprese di Sanremo 2025, ha lasciato un segno indelebile nel panorama musicale italiano. Partito come un nome sconosciuto al grande pubblico, il giovane cantautore ha saputo conquistare tutti grazie ai suoi testi poetici, ricchi di ironia e fantasia. Il suo secondo posto, dietro a Olly, e la vittoria del prestigioso Premio della Critica “Mia Martini”, rappresentano un traguardo straordinario per un artista che ha saputo distinguersi con autenticità e talento.

Tra i primi a credere in lui c’è stato Carlo Verdone, che non solo lo ha elogiato pubblicamente, ma lo aveva già coinvolto nella terza stagione della sua serie “Vita da Carlo”. Nella fiction, Verdone interpreta il direttore artistico del Festival, scegliendo proprio Corsi come artista in gara. Una trama che, incredibilmente, si è trasformata in realtà.

Lucio Corsi e Topo Gigio: la performance che ha fatto impazzire i social

Durante Sanremo 2025, una delle esibizioni più discusse è stata quella che ha visto Lucio Corsi duettare con il celebre Topo Gigio, un momento che ha mandato i social in delirio. I fan lo hanno definito un vero “genio” per la sua capacità di unire musica e leggerezza in modo così originale. Tuttavia, non sono mancate le polemiche: alcuni hanno criticato la presunta “indifferenza” del conduttore Carlo Conti nei confronti del giovane artista, alimentando discussioni online.

Carlo Verdone: “Lucio Corsi è un poeta”

Carlo Verdone non si è limitato a sottolineare il talento musicale di Lucio Corsi, ma ha voluto elogiare anche le sue qualità umane. “Quello che traspare in Lucio è l’essere una persona piena di garbo, che vive di stupore”, ha dichiarato il regista romano all’Adnkronos. “Non c’è mai rabbia in lui. La sua forza sta nella sua pacatezza e nella sua umiltà”.

Secondo Verdone, l’artista toscano rappresenta una ventata d’aria fresca per la musica italiana: “Grazie a lui, la musica sembra aver preso una direzione diversa: meno ansiogena, più riflessiva e amabile. I suoi testi sono belli e profondi. È davvero un poeta“.