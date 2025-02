Lascia l’auto nel parcheggio a breve termine dell’aeroporto per un anno: il conto arriva a 200mila euro

Un’auto abbandonata nel parcheggio breve dell’aeroporto di Berlino accumula oltre 200mila euro di spese. Le ipotesi sul misterioso caso si moltiplicano.

Da oltre un anno, una Volkswagen Golf giace abbandonata nel parcheggio breve dell’aeroporto di Berlino-Brandeburgo, accumulando un incredibile conto di oltre 200mila euro. Questo parcheggio, che consente la sosta gratuita solo per pochi minuti, prevede una tariffa di 552 euro al giorno (23 euro all’ora) per il tempo extra. Tuttavia, il proprietario dell’auto sembra essersi volatilizzato, lasciando dietro di sé un vero e proprio mistero che ha attirato l’attenzione dei media di tutto il mondo.

Una targa di Hannover e nessuna traccia del proprietario

L’auto, con una targa registrata ad Hannover, non ha fornito indizi utili per rintracciare il suo proprietario. Anche le telecamere di sorveglianza dell’aeroporto non sono riuscite a fare luce sulla vicenda. Il veicolo è stato lasciato nel parcheggio più di un anno fa e, da allora, nessuno si è fatto avanti per reclamarlo. Tra le ipotesi più discusse, c’è quella che l’auto possa essere stata rubata o che il proprietario sia purtroppo deceduto.

All’interno della vettura sono stati trovati resti di cibo sparsi, ma nulla che possa aiutare a risolvere il caso. Questo dettaglio contribuisce a rendere la situazione ancora più enigmatica, alimentando speculazioni e curiosità tra il pubblico.

Un conto salatissimo e un possibile futuro da attrazione turistica

Con il passare dei giorni, il costo del parcheggio ha raggiunto cifre astronomiche, superando i 200mila euro. Nonostante l’importo esorbitante, l’auto rimane ancora al suo posto, in attesa che le autorità decidano come gestire la situazione. Per ora, non sembra rappresentare alcun rischio per la sicurezza dell’aeroporto, tanto che qualcuno ha ipotizzato che potrebbe persino diventare una curiosità turistica.

Il caso della Volkswagen Golf abbandonata non è solo un racconto di mistero, ma anche un esempio delle strane situazioni che possono verificarsi nei luoghi pubblici. Resta da vedere se il proprietario tornerà mai a reclamare la sua auto o se questa rimarrà per sempre un simbolo di un enigma irrisolto.