Mina Settembre 4 arriverà? Cestaro: “Non mancano spunti per la trama. Il futuro della serie è indipendente dai romanzi”

La domanda che i fan di Mina Settembre si pongono è una sola: ci sarà una quarta stagione? Al momento, non ci sono certezze, ma nemmeno smentite definitive. La terza stagione ha riscosso un grande successo, confermando l’affetto del pubblico per la serie e per la sua protagonista, Serena Rossi. Tuttavia, il futuro della fiction dipende da decisioni che verranno prese solo a bocce ferme, una volta terminata la messa in onda degli episodi attuali.

Secondo gli sceneggiatori, la possibilità di una quarta stagione non è stata ancora affrontata ufficialmente. “Non abbiamo iniziato a scrivere nulla”, spiegano, sottolineando che è normale che le discussioni inizino solo dopo la conclusione della messa in onda. Non c’è nulla di anomalo, dunque, nel fatto che al momento non ci siano conferme.

Un altro dubbio che circola riguarda i romanzi di Maurizio De Giovanni, da cui la serie è tratta. Alcuni sostengono che con la fine dei libri dedicati a Mina Settembre, la fiction non abbia più materiale da cui attingere. Tuttavia, gli sceneggiatori chiariscono che la serie si è già discostata dai romanzi fin dalla seconda stagione. “I libri e la serie sono come gemelli separati alla nascita”, affermano. Questo significa che la mancanza di nuovi racconti non rappresenta un ostacolo.

Il nodo Serena Rossi: Mina Settembre senza Mina?

Tra le indiscrezioni più discusse c’è quella di un possibile passaggio di testimone tra Serena Rossi, che interpreta Mina, e Chiara Russo, che nella serie veste i panni di Fiore. Un’ipotesi che divide gli appassionati e gli stessi addetti ai lavori. “Per me Mina Settembre è Mina Settembre. È difficile immaginare la serie senza Serena Rossi”, afferma uno degli sceneggiatori, pur riconoscendo che nel mondo delle fiction tutto è possibile.

Serena Rossi, dal canto suo, sembra molto legata al personaggio, ma le sue decisioni future non sono ancora note. “Ne abbiamo parlato tante volte, lei è affezionata a Mina”, conferma lo sceneggiatore, lasciando comunque spazio a eventuali cambiamenti.

Quando potrebbe arrivare la quarta stagione?

Se la quarta stagione venisse confermata, è improbabile che possa andare in onda prima del 2027. Le fiction previste per il 2026 sono già in fase di scrittura e una serie come Mina Settembre richiede almeno un anno e mezzo tra scrittura, riprese e post-produzione. “C’è un lavoro enorme dietro ogni stagione”, spiegano gli autori, evidenziando che, anche in caso di conferma, ci sarebbe da attendere parecchio tempo.

Le nuove idee per la trama: cosa aspettarsi?

Nonostante l’incertezza sul futuro della serie, gli sceneggiatori hanno già in mente alcune possibili evoluzioni per la trama. Tuttavia, ogni decisione dovrà essere presa in collaborazione con il team creativo e la produzione. “Ho imparato a non investire troppo sulla prima idea che mi viene in mente. Bisogna trovare quella giusta per tutti”, afferma uno degli autori.

La terza stagione ha introdotto nuovi personaggi, come Fiore (Chiara Russo) e Jonathan (Erasmo Genzini), che hanno dato nuova linfa alla trama. Anche le vicende di Mina si sono evolute, spostandosi su temi più legati alla maternità e meno alle dinamiche sentimentali che avevano caratterizzato le prime stagioni. Questo cambio di direzione potrebbe essere il punto di partenza per una quarta stagione, qualora venisse confermata.

Il successo di Mina Settembre 3: un rischio ripagato

La terza stagione di Mina Settembre ha ottenuto ottimi ascolti, nonostante le difficoltà incontrate durante la sua realizzazione. “È stata una serie molto difficile da scrivere, ma siamo soddisfatti del risultato”, raccontano gli autori. Le scelte narrative, talvolta impopolari, si sono rivelate vincenti, confermando l’affetto del pubblico per la serie e per i suoi personaggi.

Anche il lungo intervallo tra la seconda e la terza stagione, durato tre anni, non ha scoraggiato i fan. “Ciò di cui avevamo paura era che fosse passato troppo tempo, ma il pubblico ci ha aspettato”, spiegano gli sceneggiatori, sottolineando che il riscontro positivo ha ripagato ogni dubbio.