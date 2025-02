Condanna a 8 mesi per il motociclista che ha travolto e ucciso i fidanzati Leonardo Brown ed Emma Genovali mentre andavano al mare in bici

Il Tribunale di Lucca ha emesso oggi una sentenza di otto mesi di reclusione per omicidio stradale, con pena sospesa, nei confronti del motociclista coinvolto nell’incidente mortale avvenuto il 4 luglio 2023. La tragedia ha colpito i due fidanzati ventenni, Leonardo Brown ed Emma Genovali, che stavano percorrendo in bicicletta elettrica la zona della Darsena a Viareggio, diretti al mare. Il giovane imputato, che ha scelto il rito abbreviato, ha ricevuto una pena inferiore rispetto a quella richiesta dal pubblico ministero, che aveva chiesto una condanna di un anno e quattro mesi.

Dettagli dell’incidente

Secondo quanto ricostruito da un perito incaricato dal Tribunale, il motociclista ha investito i due ragazzi mentre questi erano caduti a terra. L’incidente è avvenuto in un’area caratterizzata da elevata urbanizzazione, dove il motociclista non ha adeguatamente ridotto la velocità, ignorando la pericolosità della situazione. Il Giudice per le udienze preliminari, Simone Silvestri, ha stabilito che la responsabilità del motociclista nell’incidente era evidente e ha disposto una provvisionale di diverse centinaia di migliaia di euro per i familiari delle vittime, rinviando la decisione finale sul risarcimento in sede civile.

La dinamica dell’incidente ha suscitato preoccupazione e indignazione tra la comunità locale, evidenziando la necessità di una maggiore attenzione alla sicurezza stradale, soprattutto nelle aree frequentate da ciclisti e pedoni.

Le vittime

Leonardo Brown, 22 anni, e Emma Genovali, 20 anni, sono stati travolti dal motociclista mentre si trovavano in sella alla loro bicicletta elettrica. Dopo l’impatto, entrambi sono stati trasportati d’urgenza in ospedale. Leonardo è deceduto l’11 luglio 2023, dopo che il suo cuore ha smesso di battere all’ospedale Cisanello di Pisa, dove la famiglia ha autorizzato l’espianto degli organi. Emma, invece, ha lottato per la vita per oltre due mesi, ma è morta il 16 settembre 2023, dopo aver trascorso un lungo periodo in coma.

La notizia della loro morte ha scosso la comunità di Viareggio, dove i due giovani erano molto conosciuti e amati. La loro tragica scomparsa ha portato a una serie di messaggi di cordoglio e solidarietà sui social media, con amici e familiari che hanno ricordato i momenti felici trascorsi insieme.