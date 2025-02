Ho 72 anni e ho visto una donna della mia età in costume, mostrando il suo corpo in spiaggia… dovrebbe essere più modesta a questo stadio della vita?

Ieri sono andata in spiaggia, un luogo di relax e divertimento, solo per trovarmi di fronte a una scena che mi ha fatto riflettere su ciò che è veramente appropriato alla nostra età. Ho visto una donna, probabilmente della mia età, camminare con sicurezza lungo la riva in un costume rivelatore, con il suo corpo in bella vista come se fosse decenni più giovane. Non ho potuto fare a meno di provare un senso di disagio: non ci sono forse certe aspettative su come dovremmo presentarci man mano che invecchiamo?

Non fraintendetemi, ammiro assolutamente la fiducia in sé stesse. A 72 anni, mi sento ancora giovane dentro e cerco di mantenere un certo senso di vitalità a modo mio. Ma mentre osservavo questa donna che abbracciava con sicurezza il suo aspetto, mi sono chiesta quale sia il giusto equilibrio tra autostima e modestia, soprattutto con l’avanzare dell’età. Non c’è un momento in cui dovremmo pensare a vestirci con maggiore riservatezza, abbracciando la grazia e l’eleganza piuttosto che mostrare ogni curva?

Spinta dai miei pensieri, ho deciso di avvicinarmi a lei — dopotutto, pensavo di poterle offrire qualche consiglio gentile. Le ho suggerito che forse una scelta di costume più modesta sarebbe stata più adatta per qualcuno della nostra età. Con mia sorpresa, lei ha semplicemente riso. Nessun offesa, nessuna difesa — sembrava ignorare completamente il mio commento, come se non fosse nemmeno registrato.

Mi sono trovata lì, un po’ stupita. Ero lì, cercando di offrire quello che pensavo fosse un consiglio amichevole, eppure non sembrava importarle affatto. L’intera situazione ha sollevato una domanda importante: esiste davvero un “modo giusto” di vestirsi mentre invecchiamo? La modestia è un segno di grazia, o è semplicemente una nozione superata?