Ascensore crolla alla stazione Termini di Roma, uomo precipita per due piani: recupero in corso

Poco fa, alla stazione Termini di Roma, si è verificato un grave incidente che ha coinvolto un uomo, il quale è precipitato dall’ascensore, scivolando da un livello di 0 a -2. L’incidente è avvenuto nei pressi del binario 1 e ha richiesto l’intervento immediato dei soccorritori. Sul posto sono giunti i Vigili del Fuoco, che stanno collaborando con il personale del 118 per recuperare l’uomo e trasportarlo all’ospedale Umberto I, dove riceverà le cure necessarie.

Al momento, l’intervento è ancora in corso e non sono state rese note le condizioni di salute dell’individuo coinvolto. Le circostanze che hanno portato a questa caduta rimangono da chiarire. Non è ancora chiaro se l’incidente sia stato causato da una disattenzione da parte dell’uomo o se sia dovuto a un malfunzionamento dell’ascensore. Tuttavia, la seconda opzione sembra essere la più probabile al momento.

Dopo l’accaduto, sono stati immediatamente allertati i soccorsi, con operatori del 118 e Vigili del Fuoco che si sono recati sul luogo per gestire la situazione. Una volta che il ferito sarà recuperato e affidato alle cure dei sanitari, sarà possibile valutare la gravità delle sue ferite, che attualmente non sono note. Le autorità competenti condurranno indagini per comprendere le cause esatte dell’incidente e per stabilire come mai l’ascensore sia crollato improvvisamente.