Magalli su Alessandro Cattelan: “Gli affidano ogni programma, ma il suo pubblico è altrove”

Durante una recente diretta Twitch, Giancarlo Magalli ha rilasciato un commento particolarmente critico nei confronti di Alessandro Cattelan, il noto conduttore che ha recentemente guidato il DopoFestival e la serata finale del Festival di Sanremo. Le parole di Magalli, che hanno catturato l’attenzione del pubblico, sono state accolte con risate dai membri della Gialappa’s Band, che hanno partecipato alla trasmissione.

Magalli ha descritto Cattelan come un esempio di “accanimento terapeutico”, affermando che non ci sono altri come lui in Italia. Ha continuato dicendo: “Gli fanno presentare tutto”, suggerendo che il suo coinvolgimento in vari programmi televisivi sia eccessivo. Secondo Magalli, il pubblico di Cattelan è “rimasto su un’altra rete”, insinuando che il conduttore non riesca a connettersi con il pubblico di Rai2, dove attualmente è in onda il suo show “Stasera c’è Cattelan”.

Le affermazioni di Magalli hanno trovato conferma nelle reazioni dei membri della Gialappa’s Band, Marco Santin e Giorgio Gherarducci, che hanno riso e commentato: “Beh, lui porta come noi la bandiera dell’idiozia in Italia“. Quando Magalli ha ribadito che il pubblico di Cattelan è “rimasto su un’altra rete”, i due hanno assentito, riconoscendo la verità di quanto affermato.

Intanto, il programma di Cattelan ha ripreso le sue trasmissioni martedì 18 febbraio, con interviste a personaggi noti come Olly ed Emis Killa, quest’ultimo noto rapper che ha recentemente rinunciato a partecipare a Sanremo dopo essere stato iscritto nel registro degli indagati. La quinta edizione del late show ha avuto un avvio promettente, registrando 452mila spettatori netti e un share del 10.15%, un buon risultato che potrebbe indicare un potenziale successo per Cattelan su Rai2.

Il commento di Magalli ha riacceso il dibattito sulle capacità di Cattelan come conduttore e sulla sua capacità di attrarre un pubblico fedele. Nonostante le critiche, Cattelan ha dimostrato di avere una carriera duratura e di sapersi adattare ai cambiamenti nel panorama televisivo italiano. Tuttavia, la percezione che il suo pubblico di riferimento sia rimasto su altre reti continua a essere un tema ricorrente nelle discussioni riguardanti il suo lavoro.

La carriera di Alessandro Cattelan è stata caratterizzata da alti e bassi, e la sua presenza in programmi di grande visibilità ha spesso sollevato opinioni contrastanti. Mentre alcuni lo considerano un innovatore nel campo dell’intrattenimento, altri, come Magalli, esprimono dubbi sulla sua efficacia come conduttore. Queste divergenze di opinione riflettono le diverse aspettative del pubblico nei confronti dei presentatori televisivi e delle loro performance.