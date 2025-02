Elly Schlein? La Gioventù Meloniana la attacca con odio: ‘Vorrei vederla impalata’

Durante un volantinaggio a Roma per le ultime elezioni europee, si è verificato un episodio che ha suscitato preoccupazione riguardo al linguaggio utilizzato all’interno di un banchetto elettorale di Fratelli d’Italia. Una sostenitrice del partito, appartenente alla comunità ebraica, ha interagito con i militanti di Gioventù Nazionale, il movimento giovanile del partito, per discutere del conflitto in corso in Medio Oriente. La conversazione ha rapidamente preso una piega politica, culminando in un riferimento a Elly Schlein, leader del Partito Democratico.

La donna ha dichiarato: “Come ebrea io guardo l’atteggiamento che hanno i partiti nei confronti di Israele, il mio nemico in questo momento sono i terroristi di Hamas che la sinistra sta difendendo”. Un rappresentante di Fratelli d’Italia, responsabile del circolo di Gioventù Nazionale Pinciano, ha citato Schlein come esempio di questa tendenza, a cui la signora ha risposto con un commento inquietante: “Quella testa di cavolo, se potessi vederla impalata lo farei molto volentieri”. Questo commento non ha suscitato indignazione tra i presenti, anzi, ha trovato supporto, come dimostrato dalla risposta dell’allora responsabile del circolo Pinciano, Flaminia Pace, che ha detto: “Pure noi”.

L’episodio, documentato nel quarto episodio del podcast “Gioventù Meloniana”, non è un caso isolato, ma rappresenta una visione più ampia di una destra giovanile che cerca di mostrare un’immagine moderata all’esterno, mentre utilizza un linguaggio carico di odio quando pensa di non essere osservata. Il podcast, disponibile in esclusiva per gli abbonati di Fanpage.it, analizza dettagliatamente l’accaduto, sollevando interrogativi più ampi sulla cultura politica della destra giovanile in Italia.

I giornalisti dell’unità investigativa di Fanpage.it, Luigi Scarano e Selena Frasson, hanno dedicato quattro episodi a questa indagine, rivelando infiltrazioni che hanno messo in luce ideologie estremiste e riferimenti al fascismo nel movimento giovanile di Fratelli d’Italia. Il podcast offre un’analisi approfondita di mesi di incontri, manifestazioni ed eventi, arricchita da registrazioni audio esclusive e testimonianze di ex militanti. Oltre a ricostruire i fatti, le puntate guidano gli ascoltatori dietro le quinte dell’indagine, presentando personaggi e momenti inediti, e spiegando il funzionamento del metodo di indagine sotto copertura.

La scena avvenuta a Roma mette in evidenza una questione più ampia: la normalizzazione di un linguaggio estremamente aggressivo e intollerante all’interno di un contesto politico che si dichiara moderato. Le dichiarazioni fatte durante l’interazione non solo riflettono una mancanza di rispetto verso un avversario politico, ma sollevano anche interrogativi sull’atteggiamento della destra giovanile nei confronti della diversità e del dialogo politico.

Il podcast “Gioventù Meloniana” non si limita a raccontare l’episodio, ma cerca di contestualizzarlo all’interno di un fenomeno più ampio. La destra giovanile, pur tentando di presentarsi come un’alternativa moderata, sembra spesso cadere in linguaggi e comportamenti che possono essere percepiti come estremisti. Questo contrasto tra l’immagine pubblica e il linguaggio privato potrebbe avere conseguenze significative per il futuro del partito e per la sua capacità di attrarre un elettorato più ampio.

In un momento in cui il panorama politico italiano è caratterizzato da tensioni e divisioni, l’episodio di Roma rappresenta un campanello d’allarme. La crescente intolleranza e il linguaggio violento non solo minacciano il dialogo democratico, ma possono anche alimentare un clima di paura e divisione tra le diverse comunità. È fondamentale che i leader politici e i militanti di ogni schieramento riconoscano l’importanza di promuovere un discorso rispettoso e inclusivo.