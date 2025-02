Gaza, i corpi dei piccoli Bibas e della loro madre sono stati riconsegnati da Hamas a Israele

Oggi, 20 febbraio, le autorità israeliane hanno ricevuto i corpi di Shiri Bibas e dei suoi due figli, Kfir e Ariel, a distanza di 501 giorni dal tragico evento del 7 ottobre 2023, quando furono catturati durante un attacco di Hamas. L’annuncio della restituzione è giunto dal leader dell’organizzazione militare palestinese, Khalil Al-Hayya, che ha dichiarato: “Consegneremo quattro salme, comprese quelle della famiglia Bibas, giovedì”. Le bare sono state consegnate alla Croce Rossa a Khan Younis, nella parte meridionale della Striscia di Gaza, di fronte a una grande folla di palestinesi.

Kfir e Ariel, al momento della loro cattura, avevano rispettivamente 9 mesi e 4 anni, rendendoli gli ostaggi più giovani del conflitto. Secondo quanto riportato da Hamas, Shiri e i suoi bambini sarebbero morti a causa di un attacco aereo israeliano sulla Striscia di Gaza. Il marito di Shiri, Yarden Bibas, era stato liberato dall’organizzazione due settimane fa. In un video diffuso lo scorso novembre, Yarden aveva attribuito al primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu la responsabilità della morte dei suoi familiari.

Israele, tuttavia, attende l’esito delle analisi del DNA prima di confermare ufficialmente l’identità delle salme. La Croce Rossa si occuperà del trasferimento dei corpi alle forze israeliane a Gaza. Una volta ricevuti, l’esercito israeliano prevede di tenere una breve cerimonia militare officiata dal rabbino Eyal Karim, prima di inviare le vittime all’istituto forense di Abu Kabir per il riconoscimento. Il processo di identificazione potrebbe richiedere fino a 48 ore.

Nel frattempo, Hamas ha proposto a Israele il rilascio di tutti gli ostaggi in cambio di una tregua permanente a Gaza. Le IDF (Forze di Difesa Israeliane) hanno anche comunicato di aver condotto un raid aereo nel sud della Striscia di Gaza poche ore fa, colpendo un gruppo di individui sospettati di aver recuperato un drone utilizzato per attività di contrabbando. Secondo quanto riportato dal Times of Israel, il drone era stato individuato mentre attraversava il confine tra Israele e Gaza, nel tentativo di trasportare merci vietate. Dopo l’atterraggio, alcuni sospetti avrebbero recuperato il drone, spingendo le forze israeliane a lanciare un attacco aereo contro di loro. I media palestinesi hanno riferito che il raid ha causato diversi morti e feriti.

La restituzione dei corpi della famiglia Bibas segna un momento doloroso e significativo nel contesto del conflitto israelo-palestinese. La famiglia aveva vissuto un dramma atroce e la loro storia ha toccato molte persone, evidenziando la vulnerabilità dei civili in situazioni di guerra. La notizia della restituzione ha suscitato reazioni contrastanti, con alcuni che esprimono la loro solidarietà alla famiglia e altri che vedono questa restituzione come un passo verso un dialogo più ampio sulla pace e la riconciliazione.

In questo contesto, la figura di Yarden Bibas emerge come simbolo di una sofferenza condivisa. La sua testimonianza e il suo appello alla responsabilità politica possono contribuire a sensibilizzare l’opinione pubblica su questioni di giustizia e riconciliazione. La sua esperienza personale è rappresentativa di molte altre famiglie che hanno subito perdite in questo conflitto.

Il conflitto tra Israele e Hamas continua a essere un tema di grande rilevanza, con le sue conseguenze che si ripercuotono su migliaia di vite. La restituzione dei corpi della famiglia Bibas non è solo un evento isolato, ma un riflesso delle complessità e delle tragedie che caratterizzano la vita quotidiana nella regione. La speranza è che, attraverso il dialogo e la comprensione, si possano trovare soluzioni durature per la pace.

Le autorità israeliane e palestinesi dovranno affrontare molte sfide nel tentativo di costruire un futuro migliore per le generazioni a venire. La restituzione delle salme rappresenta un passo, anche se piccolo, verso la riconciliazione e la fine delle ostilità. La comunità internazionale osserva con attenzione, auspicando che eventi come questo possano portare a un cambiamento positivo nella regione.