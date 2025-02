Pippo Baudo torna sui social: lo scatto con Tullio Solenghi e Massimo Lopez, ecco come sta oggi

Pippo Baudo, storico conduttore televisivo, è riapparso sui social media con una nuova immagine che lo ritrae sorridente insieme a due amici di lunga data, Tullio Solenghi e Massimo Lopez. La foto è stata condivisa sul profilo Instagram di Solenghi, il quale ha commentato: “Oggi visita affettuosa al nostro Pippo.” Questo avvenimento ha suscitato l’interesse dei fan, che si sono mostrati felici di rivedere Baudo in buona compagnia.

Recentemente, Pippo Baudo ha anche risposto ai complimenti ricevuti da Carlo Conti, il quale, parlando del Festival di Sanremo, ha dichiarato di ispirarsi al leggendario conduttore. Conti ha sottolineato il record di Baudo nel presentare il festival, con ben 13 edizioni a suo nome. “Per me il festival è baudiano, perché Baudo ci ha insegnato a farlo in questo modo, con le sue contraddizioni, con le giurie, con le polemiche,” ha affermato Conti.

In risposta, Baudo ha espresso il suo apprezzamento per le parole di Conti, dicendo: “Sanremo 2025 ‘baudiano’? Sono molto contento, mi fa veramente piacere.” La carriera di Baudo è iniziata nel 1968 e ha visto il culmine negli anni Ottanta e Novanta, con la sua ultima conduzione nel 2008, accanto a Piero Chiambretti.

Aggiornamenti sulla salute di Baudo

Nei primi giorni di gennaio, le condizioni di salute di Pippo Baudo avevano suscitato preoccupazione tra i suoi fan. Si erano diffuse notizie riguardo a un incidente domestico avvenuto poco prima di Natale, che avrebbe portato a un breve ricovero. Tuttavia, Baudo ha prontamente smentito tali voci, dichiarando: “Sto bene, benissimo. Ho trascorso vacanze tranquille.”

Secondo le indiscrezioni, Baudo avrebbe subito una caduta nella sua abitazione di Roma, nei pressi di Piazza di Spagna, riportando un trauma con frattura alla spalla. Si era parlato di un intervento del 118 e del successivo ricovero presso l’ospedale Gemelli per accertamenti medici. Dopo il ricovero, Baudo è stato dimesso e ha proseguito la convalescenza a casa, circondato dalla sua famiglia.

Pippo Baudo, nato il 7 giugno 1936, è una figura iconica della televisione italiana, noto per il suo stile unico e la sua capacità di intrattenere il pubblico. È stato uno dei pionieri della televisione italiana, contribuendo in modo significativo alla crescita e all’evoluzione del panorama televisivo nazionale. La sua carriera è costellata di successi e riconoscimenti, rendendolo un punto di riferimento per generazioni di conduttori.