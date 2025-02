Affari Tuoi, chi è Angelo proveniente dal Friuli Venezia Giulia e qual è l’esito della partita di stasera?

Nella puntata di stasera di Affari Tuoi, condotta da Stefano De Martino, il concorrente Angelo dal Friuli Venezia Giulia ha avuto l’opportunità di giocare insieme alla sorella Ambra. La trasmissione, in onda il 22 febbraio 2025, offre in palio premi che variano da 0 a 300.000 euro, con un totale di 20 pacchi che rappresentano le regioni italiane. Nella puntata precedente, il concorrente Gaetano dalla Campania ha totalizzato 5.987.000 spettatori, con uno share del 29.9%. In confronto, Striscia la Notizia su Canale 5 ha registrato 2.818.000 spettatori e un 14.1% di share.

Angelo, originario della provincia di Gorizia, lavora come poliziotto ed è figlio di agricoltori, avendo aiutato i genitori in cantina durante la sua gioventù. Insieme a Ambra, che lavora in fabbrica, ha scelto di giocare con il pacco numero 5. Durante la puntata, la specialità gastronomica della sua regione è stata rappresentata da Thanat, che ha presentato la pinza, un dolce tipico del Friuli Venezia Giulia.

La partita di Angelo è iniziata con i primi sei tiri, nei quali ha aperto alcuni pacchi blu, trovando anche un pacco rosso da 50.000 euro. I premi sul “podio” erano ancora intatti, con valori di 100.000, 200.000 e 300.000 euro, suggerendo che l’offerta da parte del “Dottore” sarebbe stata interessante. Al momento, le campane hanno suonato in studio, segnalando l’arrivo della prima offerta. Stefano De Martino ha comunicato che l’offerta iniziale era di 38.000 euro. Angelo e Ambra, però, hanno deciso di rifiutare e proseguire nel gioco.

Nella seconda parte della partita, Angelo ha aperto il pacco 20, proveniente dalla Liguria, scoprendo 30.000 euro. Sfortunatamente, nel pacco 14 della Sicilia si trovava il premio massimo di 300.000 euro. Il “Dottore” ha proposto un cambio, ma Angelo ha scelto di rimanere con i pacchi già aperti. Dopo altri tre tiri, ha trovato 10.000 euro nel pacco numero 3 e ha aperto il pacco numero 16 della Toscana, scoprendo che conteneva 0 euro. A questo punto, i pacchi rimasti erano quattro: quattro blu e quattro rossi, tra cui 100.000 e 200.000 euro. L’offerta successiva è stata di 30.000 euro, ma Angelo ha nuovamente rifiutato.

Con i pacchi rimasti, Angelo ha avuto la possibilità di scegliere tra 20.000, 75.000 e 200.000 euro per i pacchi rossi e 1, 20 e 50 euro per quelli blu. Quando l’offerta è scesa a 20.000 euro, Angelo ha deciso di non accettare. Attualmente, i pacchi ancora in gioco sono uno blu da 20 euro e tre rossi con premi di 20.000, 75.000 e 200.000 euro.

La partita di Angelo dal Friuli Venezia Giulia ha dimostrato una strategia audace e determinata, nonostante le sfide che ha affrontato durante il gioco. La decisione di rifiutare le offerte può essere vista come un segno di fiducia nelle possibilità di vincita, ma potrebbe anche comportare rischi significativi. Gli spettatori sono ansiosi di vedere come si concluderà il gioco di Angelo e se riuscirà a portare a casa un premio sostanzioso.

Con la tensione che cresce e i pacchi rimasti, la puntata di stasera promette di essere avvincente. Gli appassionati di Affari Tuoi attendono con interesse di scoprire se Angelo e Ambra riusciranno a ottenere il premio più ambito e come si comporteranno nelle prossime fasi del gioco. La combinazione di abilità, fortuna e decisioni strategiche sarà cruciale per il loro successo.