Mentre ero assente, mio marito e sua madre hanno dato via il mio gatto—ma non avrei mai pensato che la mia vicina si sarebbe unita a me per cercare vendetta

Quando sono tornata da un breve viaggio, ho scoperto che mia suocera aveva deciso di “liberarmi” dal mio amato gatto, Benji.

Ma grazie alla prontezza della mia vicina e ad alcune cose dal passato, non solo ho recuperato il mio gatto, ma ho anche trovato la forza di liberarmi da un marito inutile.

Benji non era solo un animale per me.

Era il mio cuore, il mio conforto, la mia famiglia.

L’ho salvato da cucciolo quando stavo affogando nel dolore dopo aver perso mio padre.

Mio marito, John, non ha mai capito.

Chiamava il mio legame con Benji “strano”.

Ma non avrei mai immaginato che lui e sua madre, Carol, sarebbero andati così lontano.

La casa sembrava sbagliata nel momento in cui sono entrata dopo il mio weekend con le amiche.

Il solito rumore delle zampette sul pavimento di legno era assente.

Alcuni dicevano che i gatti non erano legati ai loro padroni come i cani, ma Benji avrebbe potuto smentirli tutti.

Mi salutava sempre.

Ma invece dei suoi miagolii, ho trovato silenzio.

E, ancora peggio, ho percepito il leggero profumo del suo profumo opprimente di mia suocera che aleggiava nell’aria.

Sono entrata più in casa e ho visto John steso sul divano, distratto dal suo telefono.

“Dove è Benji?” mi sono chiesta.

“Nessuna idea. Forse è scappato,” ha risposto con un’alzata di spalle.

Il tono casuale nella sua voce ha fatto scattare l’allarme.

Benji non “scappava”.

Era un gatto da interno che si spaventava solo guardando il giardino dalla finestra.

Fu allora che notai Carol seduta al tavolo da pranzo con un sorriso compiaciuto che giocava sulle sue labbra sottili mentre sorseggiava il suo caffè.

“Dove è il mio gatto?” chiesi, avvicinandomi a lei.

Carol posò la tazza con una lentezza deliberata.

“Beh…” iniziò.

“Ho usato il tuo tempo lontano per fare quello che era necessario. Finalmente, sei libera da quell’animale.”

“Scusa?”

“Eri troppo ossessionata da quel disgusto di palla di pelo per concentrarti su ciò che conta davvero. È il momento di fare una famiglia,” continuò.

“Peraltro, sei la benvenuta.”

Fuoco.

Fuoco puro, caldo e impetuoso scorreva nel mio sangue mentre mi avvicinavo al tavolo da pranzo.

Le mani afferravano con cautela lo schienale di una sedia, con tutta la forza che potevo raccogliere.

“Cosa ne hai fatto?” chiesi lentamente.

“Ora, Frances, non fare la drammatica,” sospirò Carol, alzando una mano con disprezzo.

“Hai 32 anni, per l’amor del cielo. È il momento di crescere. Niente più tempo o soldi spesi in cibo per animali, giocattoli, o altro.”

Mi girai verso John, che non si era mosso dalla sua posizione sul divano.

“Lasci che succeda e mi HA MENTITO?!”

Lui alzò di nuovo le spalle, senza guardare su.

“Penso che mia madre abbia ragione. È il momento di andare avanti.”

“Andare avanti da cosa?” la mia voce si spezzò.

“Avere qualcosa nella mia vita che mi porta davvero gioia? A differenza di questo matrimonio?”

Quello catturò la sua attenzione.

John finalmente guardò su, il viso in fiamme.

“Cosa vuol dire questo?”

“Vuol dire che non hai mai supportato niente che sia importante per me. Mai. Tu e tua madre decidete cosa è meglio per la mia vita senza mai chiedere cosa voglio io.”

Carol si alzò, la sua sedia strisciò sul pavimento di legno.

“Noi decidiamo cosa è meglio perché evidentemente tu non sai prendere decisioni per te stessa. Guarda te ora, facendo i capricci per un gatto quando dovresti concentrarti sul fare una famiglia.”

“Vuoi dire una famiglia come questa?” risate uscirono dalle mie labbra, il suono duro e straniero alle mie orecchie.

“Dove mio marito non può prendere una decisione senza prima consultare la mamma? E decide di mentire per piacere a te?”

In quel momento, avrei voluto dirle che anche mio marito le aveva mentito, su molte cose.

Ma trattenni la lingua.

Avevo bisogno di recuperare Benji prima.

“Ora stai solo esagerando,” incrociò le braccia Carol.

“Ecco perché abbiamo dovuto prendere in mano la situazione.”

“Dimmi dove è.” Mi avvicinai a Carol.

“Subito.”

“O cosa?” Carol sorrise, ma colsi la lieve incertezza nei suoi occhi.

“Cosa farai a riguardo?”

Prima che potessi rispondere, un movimento dalla finestra catturò la mia attenzione.

La mia vicina Lisa era nel mio giardino, agitandosi con urgenza.

Quando incrociai il suo sguardo, indicò la sua casa e mormorò qualcosa.

In qualche modo, solo io l’ho notata.

“Vengo subito,” riuscii a dire a Carol tra i denti stretti, poi aggiunsi, “E quando torno, voglio sapere esattamente cosa hai fatto con il mio gatto.”

Uscendo, sentii l’aria fresca della primavera sulla faccia arrossata.

Lisa si avvicinò di fretta e attraversammo la strada per fermarci sul suo prato.

Fu allora che notai il telefono che teneva in mano.

“Ho visto tua suocera con Benji ieri,” disse, ansiosa.

“Vuoi vedere questo.”

Mi porse il suo telefono, aperto su Facebook, e il mio sangue si congelò davanti al post.

C’era Benji, il suo caratteristico pelo bianco e il collare verde brillante inconfondibili, cullato tra le braccia di Samantha.

Quella donna aveva reso la mia vita un inferno alle scuole superiori, ma ironicamente, si era reinventata anni dopo come influencer di stile di vita e fitness che diffondeva positività.

Purtroppo, migliaia di persone erano cadute nella sua trappola, e ora viveva completamente di social media.

Ma questo particolare post era l’unica cosa che mi importava.

La didascalia recitava: “Conoscete la nuova aggiunta alla famiglia! A volte l’animale perfetto ti cade tra le mani. #benedetta #nuovacatmom”

“Non è tutto,” disse Lisa, scorrendo su un video.

“Stavo annaffiando le piante ieri mattina quando ho visto tua suocera portare la gabbia di Benji alla sua macchina.

Mi sembrava che ci fosse qualcosa che non andava, quindi sono salita nel mio camion e l’ho seguita. Ho deciso di registrare, giusto per sicurezza.”

Il video, che evidentemente era stato girato dall’interno del camion di Lisa, mostrava la berlina di Carol che si fermava davanti a una casa a schiera moderna.

Carol uscì con la gabbia di Benji, salì sulla porta principale e consegnò il mio animale a Samantha.

Mia suocera aveva un grande sorriso sul volto mentre risaliva nella sua berlina e se ne andava.

Il video finiva lì.

“Mi dispiace tanto, Frances,” disse Lisa.

“Avrei dovuto cercare di fermarla.”

“No,” dissi, stringendo il suo braccio.

“Hai fatto esattamente la cosa giusta. Questo è perfetto.”

“Vuoi che venga con te ad affrontarla?”

Scossi la testa.

“No, mandami solo il video. Devo farlo da sola. Ma grazie. Per tutto.”

Attraversai la strada e rientrai.

Carol si era spostata accanto a John sul divano, e stavano facendo una conversazione profonda e tranquilla.

Alzarono lo sguardo quando entrai, e sentii l’urgenza di fare qualcosa di spiacevole a mia suocera.

Questa sensazione si intensificò quando iniziò a parlare.

“Se hai finito con il tuo piccolo dramma,” disse.

“Samantha?” La interruppi. “Davvero? È a lei che hai dato il mio gatto?”

Gli occhi di Carol si allargarono leggermente prima che si controllasse.

“Non ho idea di cosa stai parlando.”

“Risparmiati le scuse. Ho un video di te che rubi il mio gatto e lo dai a lei. Qual era il piano qui? Hai scelto per caso la mia bulletta delle scuole superiori per darle Benji? Doveva essere una punizione contorta?”

John si alzò.

“Frances, calmati. La mamma stava solo cercando di aiutare.”

“Chi aiutare?” Chiesi. “Aiutare lei a mantenere il controllo sul nostro matrimonio? Aiutare Samantha a ottenere più follower sui social con un nuovo animale carino?”

“Questa è una follia,” sbottò Carol. “John, dille che sta esagerando.”

Ma stavo già prendendo le chiavi della macchina.

“Vado a prendere il mio gatto. Quando torno, voglio che entrambi siate fuori di casa.”

La casa di Samantha si trovava in un quartiere di lusso dall’altra parte della città.

Ogni colpo alla sua porta sembrava un martello sul mio cuore che batteva velocemente.

Due minuti dopo, la porta si aprì.

La mia bulletta stava lì, con i pantaloni da yoga e un top corto, e la sua espressione sorpresa si trasformò rapidamente in un sorriso beffardo.

“Beh, se non è ‘Frances, senza possibilità’,” disse, bloccando la porta. “Non hai mai avuto amici né fidanzati. Non è per questo che hai dovuto sposare quel noioso contabile?”

Non aveva completamente torto.

Ero stata una solitaria per la maggior parte della mia vita.

La mia famiglia era l’unico rifugio che avessi, ed è per questo che la morte di mio padre mi aveva devastata.

Mia madre e mia sorella erano ancora lì, ma era Benji a salvarmi.

John era stato il mio primo tutto.

Ora capivo l’importanza di uscire con altre persone, imparare dai propri errori e sperimentare relazioni diverse.

Se avessi avuto esperienza, probabilmente non lo avrei scelto o non avrei accettato tutti i suoi errori e problemi come se stessi facendo la brava moglie.

“Dove è il mio gatto?” Chiesi, ignorando le sue provocazioni e concentrandomi su ciò che contava.

“Vuoi dire il mio nuovo gatto?” Le sopracciglia di Samantha si alzarono. “Era un regalo. Completamente legale. Nessun ripensamento.”

“Un regalo da qualcuno che non aveva il diritto di regalarlo. Questo è furto.”

Rise. “Per favore. Chi ti crederà? È solo un gatto. Inoltre, sta molto meglio qui. Hai visto quanti follower ho? La gente mi ama. Sarà famoso.”

“Alla polizia potrebbe interessare questo video di Carol che ruba e regala la mia proprietà, soprattutto perché Benji è registrato a mio nome nel suo microchip.”

Il sorriso di Samantha vacillò leggermente.

“Per favore, non chiamare la polizia.”

“Oh, farò più che chiamare la polizia,” dissi, estraendo il mio telefono. “Ricordi le scuole superiori, Samantha? Ricordi come hai reso la mia vita un inferno? Mi deridevi ogni giorno solo perché volevo essere lasciata in pace. E che mi dici del mio vestito per il ballo di ritorno? Quello che tu e le tue amiche bulli strappaste a pezzi?”

Tirai fuori una vecchia foto che avevo tenuto per tutti questi anni.

“Ho le prove di cosa avete fatto con quel vestito. E indovina un po’? Posso fare un video. Un video molto dettagliato. Su tutto. E postarlo su ogni piattaforma. Sono sicura che diventerà virale. Dopotutto, così tante persone ti amano.”

Il colore scomparve dal viso di Samantha.

La sua immagine da influencer accuratamente costruita tremò davanti ai miei occhi.

“Non farlo,” sussurrò, mentre il suo coraggio si sgretolava. “Per favore, non farlo. Prendi solo il gatto.”

Scomparve dentro e tornò con Benji, che sembrava sollevato nel vedermi.

“Per favore, non postare nulla.”

Raccolsi Benji tra le braccia, sentendo il suo ronronare.

Mi diede conforto, ma anche la forza di salire in macchina e tornare a casa.

John e Carol erano ancora lì quando entrai con il mio gatto sicuro tra le braccia.

Carol saltò in piedi dalla sedia. “Come ti permetti—” iniziò.

“No,” la interruppi. “Come vi permettete. Entrambi. Pensavo di avervi detto di uscire di casa.”

“Frances, stai esagerando,” disse John.

“Voglio il divorzio.”

Carol sussultò. “Ingrata—”

“Ho delle prove video di te che rubi il mio gatto,” dissi, fissandola negli occhi. “Andatevene ora, o chiamo la polizia.”

“Non puoi farlo!” Insistette Carol. “E questa è casa di mio figlio, anche!”

“Non lo è,” risposi, guardando mio marito. “Non te l’ha detto?

Potrà essere un contabile, ma ha un credito terribile.

Ho dovuto firmare il mutuo per questa casa da sola. È solo il mio nome sull’atto.”

“Cosa?” Carol si voltò verso suo figlio con gli occhi sgranati.

“Vi consiglio anche di non aiutarlo troppo,” continuai.

“Lui in realtà spende tutto ciò che gli date giocando a poker con i suoi amici.”

“Frances!” Urlò John, indignato, alzandosi finalmente dal divano.

“Andatevene ora, o potrei dire a tua madre che non è solo poker,” aggiunsi.

“C’è un piccolo club vicino all’aeroporto…”

“Fermati!” Esclamò, alzando una mano. “Stiamo andando.”

John tirò sua madre fuori, mentre lei continuava a litigare tutto il tempo.

Alla fine, la porta si chiuse dietro di loro, e la casa divenne di nuovo silenziosa.

Il profumo di Carol svanirà presto per sempre, e le prove dell’inutilità di John come marito scompariranno presto anch’esse.

Solo l’odore celestiale di Benji rimarrà, insieme alla promessa di un futuro migliore.

“Con questo pensiero,” mormorai, estraendo il mio telefono e chiamando il mio avvocato.

Dopo, avrei comprato qualcosa di speciale a Lisa.