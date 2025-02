Andrea Canzonieri, giovane operaio di 21 anni, perde la vita in cantiere: travolto da un pannello di metallo

Oggi, venerdì 21 febbraio 2025, un grave incidente si è verificato in un cantiere edile situato in via Marco Polo, a Sottomarina di Chioggia, nel Veneziano. La vittima è Andrea Canzonieri, un operaio di soli 21 anni proveniente da Castegnero, in provincia di Vicenza. Secondo le prime informazioni, il giovane ha riportato ferite gravissime per cause ancora in fase di accertamento e, nonostante i rapidi soccorsi, è deceduto.

L’incidente è avvenuto durante i lavori per la costruzione di un nuovo condominio. Testimoni affermano che Andrea sarebbe stato colpito da un pannello di ferro utilizzato per i getti in opera. La dinamica esatta dell’incidente è attualmente oggetto di indagini da parte delle autorità competenti.

Immediatamente dopo l’accaduto, sono stati allertati i soccorsi. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, la polizia, i sanitari del Suem e i tecnici dello Spisal. I vigili del fuoco, giunti dal distaccamento locale, hanno messo in sicurezza l’area per consentire le operazioni di soccorso e le indagini. Nonostante l’intervento tempestivo del 118 e l’arrivo dell’elisoccorso, il personale medico ha dovuto constatare il decesso di Andrea.

In un comunicato, il sindaco di Chioggia, Mauro Armelao, ha espresso il suo cordoglio per la tragedia. “Purtroppo ho appreso la triste notizia di un incidente sul lavoro che ha causato la morte di un giovane ragazzo. Non conosco per ora la dinamica né chi sia la giovane vittima, ma a nome mio e a nome della città di Chioggia esprimo vicinanza e cordoglio ai famigliari del ragazzo deceduto all’interno di un cantiere edile. Difficile accettare che accadano queste cose, morire sul lavoro credo sia una cosa difficile da accettare ma purtroppo è tutto tremendamente vero”, ha dichiarato il sindaco.

L’incidente ha sollevato preoccupazioni sulla sicurezza nei cantieri edili, un tema che continua a essere oggetto di dibattito in Italia. Gli incidenti sul lavoro, in particolare nel settore delle costruzioni, sono purtroppo frequenti, e questo episodio rimarca la necessità di una maggiore attenzione verso le misure di sicurezza e prevenzione. Le autorità competenti stanno indagando per comprendere se siano state rispettate tutte le normative di sicurezza sul lavoro.

Le indagini condotte dai carabinieri e dallo Spisal mirano a chiarire le cause dell’incidente e a determinare eventuali responsabilità. Gli inquirenti stanno raccogliendo testimonianze da colleghi di lavoro e supervisori, nonché analizzando la documentazione relativa alle procedure di sicurezza adottate nel cantiere.

La morte di Andrea Canzonieri ha scosso non solo la sua famiglia, ma anche la comunità di Castegnero, dove il giovane era conosciuto e apprezzato. I social media sono stati inondati di messaggi di cordoglio e ricordi affettuosi da parte di amici e conoscenti, che lo descrivono come una persona vivace e piena di vita. La sua scomparsa lascia un vuoto incolmabile tra coloro che lo hanno amato e conosciuto.

In Italia, il numero degli incidenti sul lavoro continua a destare preoccupazione. Secondo i dati forniti dall’Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT), il settore edile è uno dei più colpiti, con un numero elevato di infortuni, alcuni dei quali purtroppo mortali. Le autorità sanitarie e di sicurezza sul lavoro stanno lavorando per implementare strategie più efficaci per ridurre questi eventi tragici.