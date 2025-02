Eleonora Giorgi non presente alla festa di compleanno del nipote Gabriele, figlio di Paolo e Clizia. Andrea Rizzoli: «Sappiamo che non potrà guarire, ma lei è tranquilla»

Il 21 febbraio 2025, Gabriele Ciavarro, il figlio di Paolo Ciavarro, ha celebrato il suo terzo compleanno con una festa a tema dinosauri, circondato dai suoi amichetti. La celebrazione si è tenuta in un ambiente verde e festoso, con gonfiabili e decorazioni ispirate ai rettili preistorici, una vera passione del piccolo. Tuttavia, l’assenza più significativa è stata quella della nonna Eleonora Giorgi, attualmente ricoverata in una clinica di Roma per sottoporsi a una terapia del dolore, essenziale dopo la sua lunga battaglia contro un tumore.

La festa di Gabriele è stata immortalata sui social dalla compagna di Paolo, Clizia Incorvaia, che ha condiviso alcuni video dell’evento. Il tema dei dinosauri ha reso la giornata speciale per il bambino, che ha sempre dimostrato un grande interesse per queste creature. Tra i partecipanti, molti amici del piccolo hanno contribuito a creare un’atmosfera gioiosa, nonostante l’assenza di alcuni familiari.

La situazione di Eleonora Giorgi è al centro delle preoccupazioni familiari. Recentemente, Andrea Rizzoli, zio di Gabriele e figlio di Eleonora, è intervenuto in un programma televisivo, “La vita in diretta”, per aggiornare il pubblico sulle condizioni di salute della madre. In questa occasione, ha dichiarato: «Non c’è una guarigione da un tumore al pancreas al quarto stadio – ha spiegato – questo lo sappiamo, c’è però la possibilità di vivere serenamente. Certo non ha più una grande capacità fisica. Non riesce a camminare, ma fa 10 passi la notte, quando si aggira per i corridoi della clinica perché lo sappiamo lei è un animale notturno. Sono passato a trovarla prima di venire qui e l’ho trovata bene. Quello che sappiamo è che è cosciente, non ha perso l’appetito. Io la stimo molto».

L’affetto e il supporto della famiglia sono evidenti in questo momento difficile. Eleonora, nonostante le sue sfide, continua a ricevere messaggi di incoraggiamento e amore dai suoi cari e dai fan, che la sostengono in questo periodo complesso. La sua forza e determinazione sono state riconosciute da molti, che la descrivono come una “leonessa” per il coraggio dimostrato nella sua battaglia contro la malattia.

La comunità dei social media ha risposto con un’ondata di affetto in occasione dell’onomastico di Eleonora, evidenziando quanto sia amata e stimata. I messaggi di sostegno hanno sottolineato l’importanza della sua figura, sia nella vita della famiglia che nel panorama pubblico.

Mentre Gabriele festeggiava il suo compleanno, la famiglia ha cercato di mantenere un’atmosfera di spensieratezza, nonostante la mancanza della nonna. La festa è stata un’opportunità per celebrare la gioia dell’infanzia e il legame speciale tra Gabriele e la sua famiglia, che si unisce nel desiderio di vedere Eleonora tornare presto a casa.

La salute di Eleonora Giorgi rimane una priorità per la famiglia, che continua a monitorare la situazione con attenzione. L’amore e il supporto reciproco sono fondamentali in questi momenti, e la famiglia sta facendo del suo meglio per rimanere unita e forte. La speranza è che, nonostante le difficoltà, possano trovare conforto e forza l’uno nell’altro.

La vita di Gabriele e Eleonora rappresenta un contrasto tra la spensieratezza dell’infanzia e le sfide della vita adulta. Mentre il piccolo si gode i suoi anni formativi, la famiglia si impegna a creare ricordi felici e significativi, rendendo omaggio alla resilienza di Eleonora e al suo amore per i nipoti.