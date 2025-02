Olly dice no all’Eurovision, l’annuncio su Instagram: «Voglio seguire i miei tempi per realizzare il sogno». Chi lo sostituirà?

Il mondo della musica italiana è in fermento dopo l’annuncio di Olly, vincitore di Sanremo 2025, che ha comunicato attraverso il suo profilo Instagram la decisione di rinunciare alla partecipazione all’Eurovision Song Contest 2025. Questa scelta ha colto di sorpresa molti dei suoi fan, che si aspettavano di vederlo rappresentare l’Italia nella prestigiosa manifestazione musicale.

Nel suo post, Olly ha rivelato di aver riflettuto a lungo sulla questione, chiedendo pareri a diverse persone. Tuttavia, la risposta che riceveva era sempre la stessa: “alla fine devi fare quello che ti senti”. L’artista ha sottolineato quanto sia importante per lui rimanere fedele a se stesso, affermando di non credere che i suoi fan sarebbero stati delusi se avesse spostato alcuni concerti per partecipare all’Eurovision. Ha spiegato di avere bisogno di tempo per connettersi con le esperienze che sta vivendo, prima di proiettarsi verso nuove sfide.

“Ho deciso dunque di rinunciare all’opportunità di partecipare all’Eurovision Song Contest, con la consapevolezza che sia una di quelle cose che ti capitano forse una sola volta nella vita”, ha scritto Olly. Con queste parole, ha voluto esprimere la sua gratitudine a chi lo ha sostenuto e votato, riconoscendo il privilegio di aver avuto l’opportunità di partecipare a un evento così significativo.

L’artista ha poi aggiunto: “Spero di vedervi presto a un mio concerto per ricambiare tutto l’amore che sto ricevendo in questi giorni”. La sua decisione, ha spiegato, è un modo per ascoltare se stesso e ringraziare i suoi fan per il supporto dimostrato. Olly ha anche commentato che alcuni potrebbero considerare la sua scelta come una rinuncia a un sogno, ma per lui rappresenta piuttosto la decisione di viverlo secondo i propri tempi.

In un ulteriore gesto di positività, Olly ha augurato buona fortuna a chi prenderà il suo posto all’Eurovision, evidenziando la ricchezza di talenti presenti nella musica italiana. “La musica in Italia è piena di artisti formidabili e il cast di quest’anno ne è la prova più sincera”, ha dichiarato, esprimendo fiducia nel futuro della musica nel paese. Concludendo il suo messaggio, ha affermato: “Crederci sempre! Qualcosa sta cambiando ed è sotto agli occhi di tutti. Vi abbraccio e ci vediamo in tour, Federico”.

L’annuncio di Olly ha sollevato domande su chi potrebbe ora rappresentare l’Italia all’Eurovision. Con il San Marino Song Contest in arrivo, molti si chiedono se alcuni dei big di Sanremo 2025, come Loredana Bertè o Achille Lauro, potrebbero essere tra i candidati per il prestigioso evento musicale. La competizione si preannuncia agguerrita, e la rinuncia di Olly potrebbe aprire la strada a nuove opportunità per altri artisti.

La decisione di Olly di non partecipare all’Eurovision è stata accolta con un mix di comprensione e dispiacere dai suoi fan. Molti hanno espresso il loro sostegno sui social media, riconoscendo l’importanza di seguire il proprio istinto e le proprie necessità personali, anche in un momento di grande visibilità e successo. La scelta di dare priorità alla propria crescita artistica e personale è stata vista come un segno di maturità e consapevolezza.