Barzelletta del giorno: Una coppia di anziani era sposata da 50 anni

Una coppia di anziani aveva trascorso cinquant’anni insieme, un matrimonio fatto di risate, routine e una buona dose di scherzi giocosi. Ogni mattina, senza eccezioni, il marito emetteva un enorme peto mentre si alzava dal letto, sempre seguito dalla sua risata inconfondibile. La moglie, scuotendo la testa di fronte a questo spettacolo quotidiano, non perdeva mai l’occasione per avvertirlo: “Un giorno, scoppierai per davvero.”

La mattina del Giorno del Ringraziamento, mentre preparava il pasto festivo, un’idea le venne in mente. Con un sorriso malizioso, prese una manciata di interiora di tacchino e silenziosamente si diresse verso la loro camera da letto. Con delicatezza, nascose i pezzi vischiosi nei pantaloncini del marito e si preparò ad aspettare l’inevitabile.

Un’ora dopo, il suono familiare rimbombò nella casa—la solita sequenza di peto e risata. Ma questa volta, la risata si interruppe bruscamente, seguita da un urlo di panico, e poi da dieci minuti di silenzio inquietante. Preoccupata, ma trattenendo una risata, la moglie attese che lui uscisse.

Quando finalmente scese le scale, appariva pallido, con le dita ricoperte di qualcosa che chiaramente avrebbe voluto non aver toccato. Con un’espressione imbarazzata, schiarì la gola e disse: “Tesoro, ti devo delle scuse. Avevi ragione tutti questi anni: alla fine, ho davvero ‘scoppiato’ per davvero.” Fece un respiro profondo e alzò le dita sporche. “Ma non preoccuparti. Per grazia di Dio e di queste due dita, sono riuscito a rimetterle tutte dentro.”

Il loro era un amore costruito su umorismo, malizia e la consapevolezza che anche i momenti più sciocchi potessero diventare ricordi preziosi. Cinquant’anni di matrimonio avevano insegnato loro che le risate erano essenziali quanto l’amore—e quella mattina del Giorno del Ringraziamento, lei gli aveva sicuramente dato qualcosa per cui essere grati.

