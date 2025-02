Ho sentito mia figlia dei vicini e mio marito parlare della loro relazione – invece di fare una scenata, li ho invitati a casa nostra il giorno dopo

Invece di fare una scenata, lei pianifica. Con un’astuta invitazione e una sorprendente svolta, trasforma il tradimento a suo favore e serve il karma con un pizzico di ironia. La vendetta non è mai stata così soddisfacente.

Io e mio marito Marco eravamo sposati da dieci anni. Due figli, un mutuo e quella che pensavo fosse una vita solida ci tenevano insieme. Certo, Marco non era di grande aiuto a casa. Non cucinava, non faceva le pulizie e non partecipava al caos infinito dell’educazione dei bambini. Tutto questo gravava su di me.

Ersione? Sì, ma mi ripetevo che andava bene, perché: “Siamo una squadra, Lexie.”

Solo che Marco aveva deciso di unirsi a un altro team.

Tutto è iniziato con una busta della spesa.

Ero appena tornata da una faticosa giornata di shopping. La macchina era piena di borse pesanti e mi preparavo mentalmente a portarle da sola in casa. Marco, come al solito, non avrebbe mosso un dito. Poi ho sentito delle voci dalla veranda. Era Marco che parlava con Emma, la figlia di 25 anni dei nostri vicini, che si era appena trasferita in città. I suoi genitori erano così orgogliosi quando aveva ottenuto uno stage dopo la laurea in design d’interni.

Ora si trovavano seduti insieme a ridere come vecchi amici.

Stavo per dire “Ciao”, ma qualcosa mi trattenne.

Mi nascosi dietro l’auto, nell’ombra delle borse, e ascoltai.

“Non posso credere che non l’abbia ancora capito,” disse Emma ridendo cristallinamente.

Marco ridacchiò come risposta.

“Lei è così occupata con i bambini e la casa, Em. Lexie non si accorge più di nulla. E poi è così ingrigita. Si pettina solo in modo diverso per nasconderlo. Onestamente, non sembra più una donna per me. Con te non ha speranza, principessa.”

Emma rise.

“Bene, per fortuna che ora ci sono io. Puoi mostrarmi tutto quello che vuoi. E credimi, niente capelli grigi in vista.”

Poi si baciarono.

Si baciarono?!

Strinsi la busta così forte che stava per strapparsi. I miei occhi si riempirono di lacrime, e l’umiliazione e la rabbia mi sopraffecero. Continuarono a chiacchierare senza vergogna, flirtando senza pudore, senza accorgersi che c’ero io.

Ma a parte alcune lacrime, non piansi veramente. Non urlai. Non li confrontai. Invece, andai silenziosamente attraverso la porta sul retro e iniziai a fare un piano.

La mattina dopo mi svegliai con una calma che sorprese anche me. Preparai la colazione a Marco, uova soffici e bacon croccante, proprio come gli piaceva. Gli preparai il caffè con un pizzico di cannella. Lo baciò per salutarlo e gli sorrisi mentre andava al lavoro.

Appena se n’era andato, andai dritta alla porta di Emma e bussai.

Emma aprì la porta, visibilmente sorpresa.

“Oh! Ciao, signora… ehm, ciao Lexie,” balbettò con un sorriso troppo ampio.

“Ciao, Emma,” dissi con calore. “Volevo chiederti se domani sera potessi venire a casa nostra. Ho bisogno del tuo consiglio su una cosa.”

Fece un battito di ciglia e il suo sorriso vacillò.

“Consiglio? Su cosa?”

“Beh,” esitai e feci sembrare la mia voce incerta. “Stavo pensando di rinnovare il soggiorno. I tuoi genitori hanno detto che hai studiato design d’interni, e pensavo che potessi aiutarmi a scegliere colori o idee per i mobili. Non ci vorrà molto.”

Per un momento, nei suoi occhi si vide il dubbio. Poi piegò la testa e fece un sorriso furbo.

“Oh, mi piacerebbe aiutare! A che ora?”

“Penso che le sette vadano bene? L’orario della cena!” dissi sorridendo dolcemente. “Grazie, Emma. Sei una salvatrice.”

Emma arrivò la sera dopo, tutta vestita per impressionare. Mi salutò con la sua solita allegria, piena di fiducia. La accolsi calorosamente e la guidai dentro.

“Oh, prima di parlare del soggiorno,” dissi rilassata, “vorrei mostrarti alcune cose.”

La portai in giro per la casa, mostrandole le aree più importanti delle responsabilità domestiche.

” Ecco la lavastoviglie. Devi caricarla ogni sera, perché Marco ovviamente non lo fa. I vestiti dei bambini vanno qui, ma per favore fai attenzione a separare i carichi, perché sono sensibili a detergenti diversi.”

Emma mi fissò solo.

“Oh, e qui c’è il programma delle loro attività extrascolastiche. Devi prenderli martedì e giovedì, ma il mercoledì è libero per i lavori di casa. Ho scritto i numeri dell’idraulico, dell’elettricista e del pediatra. Giusto per ogni evenienza.”

Il sorriso di Emma iniziò a svanire, e il suo volto divenne sempre più pallido.

“E qui,” dissi, portandola in cucina dove l’odore di pollo arrosto riempiva la stanza, “è il posto dove preparerai tutti i pasti. E lascia che ti dica, oltre alla colazione, i pranzi per scuola e lavoro, ci sono spuntini e dolci, e sono tutti abbastanza tanti. Marco ama la carne di manzo cottura media, tra l’altro. I bambini la mangiano solo se è ben cotta. Più cotta è, meglio è.”

Emma rimase a bocca aperta.

“Non aspettarti che Marco ti ringrazi. Le buone maniere non sono proprio il suo punto forte. E i bambini sono molto schizzinosi. Mi dispiace dirlo, ma dovrai imparare a conviverci.”

Mi guardò con occhi spalancati.

“Uh, Lexie. Non sono sicura… credo che non abbia offerto i miei servizi da babysitter.”

Proprio in quel momento Marco entrò nella stanza. Il suo viso divenne pallido quando ci vide.

“Lex, cosa sta succedendo?” chiese con voce tesa e un po’ stridula.

“Oh,” dissi allegramente. “Forse avrei dovuto informarti anche tu. Ma ho solo mostrato a Emma come si gestisce la casa. Dal momento che pensi che mi stia trascurando, ho pensato che fosse il momento di mettere me stessa al primo posto. E forse è anche il momento di trovare qualcuno che mi tratti come una principessa. Emma, ora fai tutte le mie cose. Buona fortuna!”

Prima che potessero rispondere, bussarono alla porta.

La aprii, e lì c’erano i genitori di Emma, quella stessa coppia che spesso si era presa cura dei miei bambini quando avevo bisogno di aiuto.

“Oh! Che profumo delizioso! Ho detto a Annie che stavi preparando il tuo pollo arrosto, Lexie,” disse il padre di Emma, contento.

“Grazie per essere venuti, Anne e Howard. E grazie per aver cresciuto una figlia così disponibile,” dissi. “Lei e Marco si sono così ben trovati che pensavo fosse il momento di accoglierla in famiglia.”

“Cosa?” chiese Anne con la fronte corrugata.

“Vado via, e da ora Emma si occuperà di tutto! Potete davvero essere orgogliosi di vostra figlia.”

La madre di Emma sembrava confusa. Il padre, invece, sembrava arrabbiato.

“Emma,” disse sua madre. “Dimmi che non è vero. Dimmi che non è quello che penso.”

“Non è come sembra!” balbettò Emma.

Marco, come sempre codardo, cercò di sviare la colpa da sé.

“Lexie, non è giusto! Emma è venuta da me! Mi ha sedotto!”

“Oh, davvero?” chiesi alzando un sopracciglio. “Quindi vuoi dire che non ti assumi la responsabilità di esserti nascosto con una venticinquenne mentre insultavi tua moglie?”

Marco aprì la bocca per rispondere, ma Howard lo interruppe.

“Marco, è colpa tua. Emma, è colpa tua allo stesso modo. Ce ne andiamo. Subito.”

Emma mi lanciò uno sguardo di odio prima di uscire di corsa. I suoi genitori la seguirono, mormorando mille scuse mentre se ne andavano.

Marco si girò verso di me, con il volto segnato dalla disperazione.

“Lexie, per favore, cara,” disse. “Parliamone. Siamo stati insieme così a lungo… almeno mi devi una conversazione.”

“Oh, tesoro,” dissi. “Ne parleremo, non preoccuparti. Il mio avvocato ti chiamerà domani. Ma per ora penso che dovresti fare le valigie e andare via.”

“Dove dovrei andare?” chiese lamentandosi. “La mia famiglia vive in un altro stato.”

“Non me ne importa, Marco,” dissi, mentre tiravo fuori il pollo dal forno. “Vai in un motel. Da un amico. Unisciti a un circo.”

“Ma i bambini? Dove sono i bambini?”

“Sono da mia sorella. E ci rimarranno finché non metterai in ordine la tua vita. Puoi dire loro la verità dopo che gli avvocati avranno trovato un accordo. Non ti lascerò senza combattere, Marco.”

Una settimana dopo sentii da voci che Emma aveva lasciato Marco.

“È stato divertente finché è durato, ma non mi sono impegnata a fare la madre. Né per lui né per i suoi figli.”

Due settimane dopo Marco tornò.

“Cosa vuoi?” gli chiesi, vedendo il bouquet di fiori che teneva in mano.

“Stavo così miserabile senza di te,” disse quasi implorante. “Per favore, lasciami tornare. Sono un uomo cambiato, ti prometto che non tradirò mai più…”

“Oh, non preoccuparti,” risposi. “Perché io sono già andata avanti. E penso che tu dovresti fare lo stesso.”

Quando si allontanò, mi sentii libera per la prima volta in dieci anni.

E l’astuzia aveva davvero dato i suoi frutti.