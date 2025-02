Barzelletta del giorno : Una donna si trovava a letto con il suo amante quando sentì il marito aprire la porta di casa

Una donna era a letto con il suo amante quando sente il marito che apre la porta di casa.

”Veloce”, gli dice, ”mettiti nell’angolo”.

Gli spalma addosso dell’olio per bambini, poi lo ricopre di borotalco. ”Non muoverti finché non te lo dico io”, gli dice. ”Fai finta di essere una statua”.

”Cos’è questo?” chiede il marito entrando nella stanza. ”Oh, è una statua”, risponde lei.

”I vicini ne hanno comprata una e mi è piaciuta, così ne ho presa una anche per noi”.

Non dicono altro, non una parola in più, nemmeno quando vanno a letto. Verso le 2 di notte il marito si alza, va in cucina e torna con un panino e una birra.

“Tieni, per te”, dà il panino e la birra alla statua.

Non c’è furia come una donna incinta

(Un uomo si avvicina alla mia cassa con una barretta di cioccolato alla menta).

Io: “Qualcos’altro?”

Cliente: “Ha il resto se le pago con una banconota da 100 euro?”

Io: “In realtà no. Abbiamo appena aperto e non sono andato in banca oggi.”

Cliente: “Oh, no! Sa dove posso cambiare i soldi? Ho bisogno di questa caramella subito!”

(A questo punto noto il suo sguardo di panico. Inoltre, vedo che sta acquistando le caramelle meno appetitose del negozio, e arrivo a una conclusione).

Io: “Signore, queste non sono per lei, vero?”

Cliente: “No.”

Io: “Sua moglie incinta l’ha mandata alle otto del mattino a comprare queste caramelle?”

Cliente: “Sì.”

Io: “Per l’amor di Dio! Le porti queste a casa prima che si ritrovi in guai ancora più grossi! Può tornare a pagarmi più tardi!”

(Il cliente esce di corsa dalla porta. In seguito torna, visibilmente più calmo, e paga).