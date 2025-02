Anni dopo la mia laurea, i bulli della mia scuola hanno cercato di umiliarmi al lavoro, ma non si aspettavano un karma immediato.

Immagina il momento in cui il passato torna all’improvviso, senza preavviso.

Ero lì, a pulire i tavoli nel ristorante che consideravo casa, quando mi sono ritrovata di fronte a lei. Un incontro che non avrei mai pensato possibile, ma che sembrava inevitabile.

Il locale era piccolo, accogliente, e l’odore di caffè appena fatto permeava l’aria. I clienti abituali ci conoscevano tutti per nome, e questo mi faceva sentire un po’ come parte di una famiglia. E oggi, stavo solo dando una mano con le pulizie, visto che Beth, una delle cameriere, non stava troppo bene. Era incinta e si sentiva stanca, e come una squadra affiatata, ci aiutavamo a vicenda.

Ma poi è successo. Ho sentito quelle risate, risate che mi hanno fatto tornare in mente momenti che avrei voluto dimenticare.

Ho alzato lo sguardo e l’ho vista. Heather. La regina delle superiori, la ragazza che mi aveva tormentato per anni. Lei e le sue amiche erano entrate nel ristorante come se fosse il loro regno, ridendo e scherzando, non rendendosi conto che non avevo più paura di loro.

E lei, senza nemmeno un cenno di saluto, ha cominciato a parlare.

“Guarda chi abbiamo qui. Ancora a pulire i tavoli, eh? Immagino che sia tutto quello che hai mai fatto nella vita.”

Le sue parole erano taglienti, ma ormai non mi facevano più male. Rideva, cercando di umiliarmi davanti alla sua piccola banda, ma c’era qualcosa di diverso in me, qualcosa che lei non aveva previsto.

Si è avvicinata, schioccando le dita come se fossi un’animale da addestrare.

“Ehi, cameriera, un po’ d’acqua, per favore. O è troppo complicato per te?”

Ma prima che potessi rispondere, la situazione è cambiata drasticamente. Jack, il sous-chef, è apparso alle spalle, con le braccia incrociate e uno sguardo che parlava più di mille parole.

“Non le parli così,” ha detto, la sua voce calma ma con una punta di fermezza.

Mi ha messo accanto a me, come a dire “Non sei più sola”. E poco dopo, Maria, la nostra chef, si è unita, pronta a difendermi.

La tensione era palpabile. Heather ha provato a ribattere, ma nessuno della nostra squadra sembrava intenzionato a tollerare il suo atteggiamento.

E poi, in quel momento, ho deciso che era ora di chiudere la questione. Con un sorriso che non lasciava spazio a dubbi, ho guardato Heather e le ho detto la verità.

“Lo hai già fatto,” ho detto, lasciando che le parole affondassero, guardando come il suo sorriso si spegneva in un attimo. “Sono io il manager qui. In realtà, possiedo il locale.”

Il suo viso è diventato pallido. Non c’erano più parole. Era finita.

La sala è esplosa in un applauso. La mia squadra mi ha circondata, e l’aria era carica di una nuova energia. Il karma aveva fatto il suo corso.

Heather è uscita dalla porta senza dire altro, e in quel momento mi sono resa conto che la mia vita era cambiata. Non ero più la ragazza che si lasciava intimidire. Ora ero io quella che dava le carte.

“Parliamo di karma istantaneo,” ha detto Sarah, una delle nostre bariste, con un sorriso divertito.

E io ho riso, sentendo la soddisfazione crescere dentro di me. Per anni, avevo cercato di sfuggire da persone come Heather. Ma ora? Ora ero più forte di lei.

“Karma,” ho detto, ridendo dolcemente, “servita con un lato di giustizia.”