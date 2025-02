Lorenzo Amoruso sulla fidanzata molto più giovane: “È iraniana, ha una visione diversa rispetto a quella occidentale”

Lorenzo Amoruso, ex calciatore e commentatore sportivo, ha recentemente rilasciato un’intervista a Novella 2000, dove ha discusso della sua relazione con Afarin Mirzaei, una giovane donna iraniana. La loro storia d’amore ha suscitato interesse, soprattutto per la significativa differenza d’età tra i due, che supera i venti anni. Amoruso, 53 anni, ha chiarito che la loro provenienza culturale non rende questo aspetto un problema. “Io ho 53 anni, Affi quasi 33 ma questo per noi non è mai stato un problema. Lei è iraniana e ha una mentalità diversa da quella occidentale,” ha dichiarato, suggerendo che la crescita di Afarin in un contesto diverso le ha conferito una maturità particolare.

Afarin Mirzaei ha lasciato l’Iran per ricostruire la sua vita in Italia, affrontando non poche difficoltà. Nonostante avesse una vita serena nel suo paese d’origine, ha sentito il bisogno di emanciparsi da una realtà in cui le donne sono spesso sottovalutate. Laureata in architettura, ha deciso di trasferirsi in Europa per cercare nuove opportunità. “In Iran, nonostante avesse una vita serena, le donne sono considerate poco,” ha spiegato Amoruso. Grazie al supporto della sua famiglia, che ha sempre incoraggiato la sua indipendenza, Afarin ha iniziato un percorso di studi in Fashion Design all’Università di Firenze, dove sta per laurearsi.

Durante l’intervista, Lorenzo Amoruso ha anche parlato della possibilità di un matrimonio con Afarin. “Non lo escludo,” ha affermato, specificando che, date le loro diverse fedi religiose, un eventuale matrimonio dovrebbe essere civile. Amoruso è cattolico, mentre Afarin è musulmana, un aspetto che entrambi considerano con rispetto e apertura.

La storia d’amore tra Lorenzo e Afarin è iniziata in modo inaspettato. Amoruso ha raccontato che i due si sono conosciuti durante una giornata trascorsa a casa sua a Firenze, dove ha organizzato un incontro con amici. “Era la scorsa estate. L’ho conosciuta una giornata tranquilla che ho organizzato a casa mia a Firenze. Ho una piscina dove spesso invito gli amici e lei era invitata da conoscenti comuni,” ha spiegato. Entrambi, all’epoca, stavano attraversando momenti difficili dopo la fine di relazioni importanti e, inizialmente, non avevano intenzione di intraprendere una nuova storia d’amore. “Non avevamo intenzione di ricominciare una nuova relazione ma col tempo ci siamo avvicinati sempre di più,” ha aggiunto.

La loro connessione si è sviluppata lentamente, basata su esperienze condivise e comprensione reciproca. Questo legame ha permesso a Lorenzo di trovare conforto in una nuova relazione, dopo la lunga storia con Manila Nazzaro. La differenza d’età, spesso oggetto di discussione, non è vista come un ostacolo, ma piuttosto come un aspetto che arricchisce la loro interazione. Amoruso ha sottolineato che la mentalità e le esperienze di vita di Afarin contribuiscono a una relazione equilibrata e stimolante.

Mentre la loro relazione continua a progredire, Lorenzo ed Afarin sembrano affrontare le sfide con positività. La loro storia d’amore è un esempio di come le differenze culturali e generazionali possano portare a una comprensione più profonda e a una connessione autentica. Entrambi sono determinati a costruire un futuro insieme, affrontando le incertezze con ottimismo.