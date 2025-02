Tarantola compare improvvisamente a bordo e morde il pilota allergico, tensione su volo intercontinentale

Un episodio inquietante ha avuto luogo su un volo internazionale della compagnia Iberia, partito da Düsseldorf e diretto a Madrid. Durante il viaggio, una tarantola è apparsa all’improvviso nella cabina di pilotaggio, mordendo uno dei piloti. L’incidente si è verificato nel corso del fine settimana e ha generato una notevole preoccupazione.

Secondo quanto riportato da fonti locali, il capitano dell’Airbus A320 è stato morso dal ragno, e si è scoperto che era allergico ai ragni. L’equipaggio ha prontamente soccorso il pilota, somministrandogli un corticosteroide antinfiammatorio presente nel kit di pronto soccorso dell’aereo. Fortunatamente, i passeggeri a bordo non si sono accorti di nulla, poiché il volo è atterrato senza problemi grazie all’altro pilota.

L’incidente è stato reso noto solo dopo che il volo successivo, previsto sullo stesso aereo, ha subito un ritardo di oltre tre ore. Inizialmente, la compagnia aerea aveva comunicato che il rinvio era dovuto a lavori di manutenzione, ma successivamente è emerso che l’aereo era stato sottoposto a disinfestazione da parte di personale specializzato, attivando il protocollo previsto per tali situazioni.

Iberia ha assicurato che il pilota sta bene e non corre alcun rischio per la salute. Tuttavia, la compagnia non ha confermato che il ragno fosse effettivamente una tarantola, come invece sostenuto dai membri dell’equipaggio. Inoltre, è stato comunicato che l’aereo è stato disinfettato all’aeroporto di Madrid e ha continuato a operare regolarmente senza ulteriori problemi.

Le ipotesi riguardanti l’ingresso del ragno a bordo dell’aereo includono la possibilità che si sia introdotto attraverso i bagagli durante uno dei voli precedenti tra Madrid e Casablanca. Questo tipo di situazione è già stata registrata in altre occasioni con voli provenienti dall’Africa. Dopo il volo verso Casablanca, l’aereo ha effettuato altre rotte verso il nord Europa nel corso della settimana, prima di affrontare l’imprevisto di sabato.

L’episodio ha suscitato una certa inquietudine tra i passeggeri, anche se la maggior parte di loro non è stata informata dell’accaduto fino al termine del volo. La rapidità con cui l’equipaggio ha gestito la situazione ha contribuito a mantenere la calma tra i passeggeri, che hanno potuto atterrare senza ulteriori complicazioni.

Le tarantole, sebbene generalmente non siano aggressive, possono provocare reazioni allergiche in alcune persone. Nel caso del pilota, la situazione è stata gestita con prontezza, evitando conseguenze più gravi. Questo evento ha messo in evidenza l’importanza dei protocolli di emergenza e delle attrezzature di pronto soccorso a bordo degli aerei.

Dopo l’incidente, Iberia ha ribadito il proprio impegno per la sicurezza dei passeggeri e dell’equipaggio, sottolineando che situazioni come questa sono rare. La compagnia ha anche evidenziato l’importanza di controlli approfonditi e disinfestazioni per garantire un ambiente sicuro a bordo.