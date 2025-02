Pupo accusa Valerio Scanu di essere arrogante, lui risponde: “È ancora invidioso della mia vittoria a Sanremo 2010”

Un nuovo capitolo di tensione tra Pupo e Valerio Scanu è emerso durante la puntata di martedì 25 febbraio del programma “La Volta Buona”. La controversia è stata innescata da un tweet di Pupo, nel quale ha affermato: “Ne ho conosciuti di presuntuosi e ignoranti, ma Valerio Scanu è imbattibile”. Questo commento ha suscitato immediatamente reazioni, portando Scanu a rispondere con fermezza.

Valerio Scanu ha suggerito che le animosità tra lui e Pupo siano radicate nei fatti del Festival di Sanremo del 2010, dove Scanu trionfò con la canzone “Per tutte le volte che…”, superando il brano presentato da Pupo ed Emanuele Filiberto, che si posizionò al secondo posto. In un’intervista, Scanu ha dichiarato: “Lui sta ancora rosicando della vittoria del Festival. Mi dà dell’ignorante e del presuntuoso, un luogo comune”.

Durante la trasmissione, Caterina Balivo, conduttrice del programma, ha letto alcune dichiarazioni di Pupo rilasciate a vari media, incluso un’intervista a La Repubblica. In essa, Pupo ha rivelato che prima della finale, i vertici della Rai ricevettero una telefonata dalla presidenza della Repubblica, preoccupati per un possibile scandalo legato alla vittoria di un rappresentante della casa Savoia. Pupo ha affermato che i dirigenti avevano intuito che avrebbero vinto, notando il picco di ascolti record durante la serata in cui ospitarono Marcello Lippi.

In aggiunta, Pupo ha ripetutamente sostenuto che il suo secondo posto fosse stato frutto di una decisione premeditata. Scanu, rispondendo a queste affermazioni, ha detto: “Ogni anno, nel periodo di Sanremo, Pupo tira fuori un aneddoto per far parlare di sé”. Ha anche commentato un messaggio scritto da Pupo, in cui affermava: “Se avvertissi anche solo un briciolo di invidia per soggetti del genere, mi suiciderei”. Scanu ha invitato Pupo a riflettere su se stesso e a moderare il suo comportamento, aggiungendo: “A me questa cosa tocca relativamente, ma l’utilizzo di determinati argomenti sui social andrebbe rivisto”.

Caterina Balivo, visibilmente sorpresa dalle affermazioni di Scanu, ha cambiato argomento, dichiarando di non essere a conoscenza di questo secondo commento di Pupo e definendolo “molto pesante”.

La rivalità tra i due artisti non è nuova e affonda le radici in un contesto di competizione musicale che ha segnato le loro carriere. Il Festival di Sanremo, storicamente, è un palcoscenico di grande visibilità, dove le emozioni e le pressioni possono influenzare non solo i concorrenti, ma anche le loro relazioni personali e professionali. La vittoria di Scanu nel 2010 ha lasciato un segno profondo, e le sue parole riflettono un risentimento che sembra persistere nel tempo.

In questo contesto, le dichiarazioni di Pupo e Scanu evidenziano come il mondo della musica possa essere influenzato da rivalità e risentimenti personali. La questione non riguarda solo il passato, ma si ripercuote anche nel presente, con entrambi gli artisti che continuano a esprimere le loro opinioni su un evento che ha segnato le loro carriere.

Le reazioni sui social media non si sono fatte attendere, con i fan di entrambi gli artisti che hanno espresso le loro opinioni e sostenuto i rispettivi beniamini. Questa polemica ha riacceso l’interesse per le dinamiche interne al mondo della musica italiana e per le storie che si celano dietro le quinte di eventi così importanti come il Festival di Sanremo.