Tenta di imbarcarsi con 19 capsule di cocaina sotto il parrucchino: arrestato

La scorsa settimana, un tentativo di traffico di droga è stato sventato dagli agenti della polizia colombiana all’aeroporto di Cartagena. Un uomo, che stava per imbarcarsi su un volo diretto ad Amsterdam, è stato sorpreso mentre cercava di nascondere della cocaina sotto una parrucca. Gli agenti, insospettiti dal comportamento del passeggero, hanno proceduto a un controllo accurato, rimuovendo il parrucchino e scoprendo ben 19 capsule di cocaina incollate sotto i finti capelli.

Il video dell’operazione, diffuso dalla polizia, mostra gli agenti intenti a estrarre con cautela le capsule, evidenziando l’ingegnosità del tentativo di occultamento. Grazie a questo intervento, sono state evitate oltre 400 dosi di cocaina, il cui valore sul mercato internazionale supera i 10.000 euro. L’uomo è attualmente sotto indagine e saranno effettuati tutti gli accertamenti necessari per chiarire la sua posizione. Tuttavia, il suo piano di nascondere la droga non ha avuto successo, impedendogli di portarla in Europa.

Un caso simile si è verificato nei giorni scorsi in Sicilia, dove un cittadino di Catania, di 39 anni, è stato arrestato dopo essere stato fermato dai carabinieri. L’uomo viaggiava a bordo di un’auto con una donna di 40 anni, e la vettura aveva destato sospetti poiché era stata vista trasportare quattro pregiudicati nei giorni precedenti. Durante il controllo, i militari hanno trovato immediatamente una busta contenente 17 involucri di marijuana, per un totale di circa 75 grammi, e 260 euro in contante.

Inoltre, anche la donna a bordo dell’auto è stata trovata in possesso di una dose di crack. Mentre il 39enne veniva condotto in caserma, ha accidentalmente urtato con la testa il montante dell’auto, spostando così il suo parrucchino. Questo gesto ha rivelato che sotto il parrucchino erano nascoste nove dosi di cocaina pronte per la vendita. Anche in questo caso, tutta la droga è stata sequestrata dalle forze dell’ordine.

Questi eventi mettono in luce le tecniche sempre più sofisticate utilizzate dai trafficanti di droga per tentare di eludere i controlli di sicurezza. L’uso di parrucche e altri travestimenti è un metodo che, sebbene ingegnoso, si è rivelato inefficace di fronte all’attenzione e alla professionalità delle forze dell’ordine. La polizia colombiana, in particolare, ha intensificato i controlli in aeroporto, riconoscendo l’importanza di prevenire il traffico di sostanze stupefacenti verso l’Europa e altre destinazioni.

Le autorità di Cartagena e della Sicilia sono impegnate nella lotta contro il traffico di droga, consapevoli che ogni operazione riuscita rappresenta un passo importante per garantire la sicurezza pubblica. I casi recenti dimostrano come il crimine organizzato si adatti e cerchi nuovi metodi per operare, ma anche come le forze dell’ordine siano pronte a rispondere con determinazione e professionalità.