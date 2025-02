Un ragazzo del sito di incontri ha portato i suoi genitori al nostro primo appuntamento con una richiesta assurda, così ho deciso di batterli a loro stessi

Chi porta i propri genitori al primo appuntamento?

Beh, il mio “ragazzo ideale” di un’app di incontri lo ha fatto — e non solo sono arrivati, ma si sono presentati con una lista di richieste incredibili che mi hanno lasciata sbalordita.

Quando ho conosciuto Jacob su un’app di incontri qualche mese fa, le cose sembravano perfette. La nostra chimica era immediata e la nostra connessione sembrava reale. Avevamo parlato per ore, condividendo sogni, paure, e anche le nostre vulnerabilità. Quando finalmente abbiamo deciso di vederci di persona, non vedevo l’ora.

Tutto stava andando bene: i nostri messaggi, la nostra conversazione fluida, la connessione che sentivo. Ma quando sono arrivata al nostro incontro, le cose sono prese una piega inaspettata.

Non solo Jacob era seduto al tavolo, ma accanto a lui c’erano due anziani sorridenti—i suoi genitori. Il mio cuore si è fermato per un momento. “Cosa sta succedendo?” ho pensato.

Jacob mi ha fatto un cenno e mi ha introdotto: “Questi sono i miei genitori, Linda e Patrick, volevano incontrarti.”

E da lì è iniziato il caos.

Linda, con un sorriso che sembrava dipinto, ha tirato fuori un foglio dalla sua borsa e me lo ha passato con una penna dorata in mano. “Abbiamo preparato alcune domande per conoscerti meglio,” ha detto senza esitazione.

Ho guardato il foglio e non potevo credere a quello che stavo leggendo:

“Quanto guadagni?” “Hai problemi di salute?” “Quanti partner hai avuto?” E poi altre domande che continuavano a scendere, più assurde delle precedenti.

Non riuscivo a credere a quello che stavo vivendo. Era come se stessi facendo domanda per un lavoro, non come se stessi cercando di conoscere qualcuno.

Mi sono sentita totalmente umiliata. Ma invece di andarmene, ho deciso di non farmi mettere i piedi in testa. Così, mi sono scusata, sono uscita e sono andata a comprare qualcosa. Quando sono tornata, ho messo sul tavolo il mio “regalo” per loro.

“Ecco, ho qualcosa per voi,” ho detto, sorridendo con tranquillità.

Linda ha preso il foglio e ha letto ad alta voce le mie domande:

“A che punto avete deciso che Jacob non fosse in grado di scegliere da solo la sua compagna?”

“Quante donne hanno superato questo processo di selezione?”

“La futura moglie dovrà fornire rapporti settimanali sulla sua vita?”

E quando Linda ha sbottato dicendo che tutto ciò era inappropriato, le ho risposto senza alcuna esitazione: “Inappropriato? Mi avete dato un questionario come se stessi cercando di fare una clearance di sicurezza!”

Jacob, finalmente, si è fatto avanti ma era chiaro che non aveva nulla da dire. Così, ho preso l’iniziativa, dicendo: “La cosa che ti serve, Jacob, è vivere la tua vita.”

Il momento migliore è arrivato quando, mentre stavano per andarsene, ho chiamato il cameriere e ho fatto finta che non avessero pagato. Linda ha cercato di pagare, ma l’intero ristorante ci guardava.

Mi sono alzata, ho salutato Jacob con un sorriso e gli ho detto: “Buona fortuna a trovare qualcuno che soddisfi gli standard della tua famiglia.”

Quella notte, ho ricevuto un messaggio da Jacob. “Non dovevi essere così crudele. I miei genitori stavano solo cercando di guardare per me.”

La mia risposta è stata breve: “Solo guardando per me stessa. Addio, mammone.”

Quando ho raccontato la mia esperienza alla mia amica Sarah, non riusciva a smettere di ridere. “Scommetto che Linda ha un file Excel con la classifica delle future mogli di Jacob.”

Mentre ridevo, mi resi conto che avevo appena evitato un enorme campanello d’allarme.