Ho appena fatto il check-in in un hotel e ho scoperto che mio marito era lì con la sua amante!

Mentre Clara si prepara per un viaggio di lavoro—un’opportunità per portare la sua carriera a un nuovo livello—incontra inaspettatamente uno sconosciuto che le rivela una notizia devastante, segnando la fine del suo matrimonio. Cosa farà Clara ora?

Viaggiare da sola è qualcosa che di solito apprezzo, soprattutto per motivi di lavoro. C’era un fascino particolare nell’essere un’estranea in un ambiente nuovo per un po’ di tempo.

I viaggi di lavoro rendevano facile stare lontano da mio marito Tom, poiché sapevo che lui se ne stava a casa, rilassandosi, seduto davanti alla TV e mangiando snack poco salutari fino al mio ritorno.

“Tanto non farei comunque niente di diverso,” rideva, salutandomi con la mano mentre prendeva la mia valigia.

Ma questo viaggio era diverso. Questa volta, anche Tom aveva i suoi piani di viaggio per lavoro.

Prepararmi per questa partenza suscitava emozioni contrastanti. Era un momento cruciale—stavamo per trasformare il nostro ristorante in un franchising e il supporto degli investitori era fondamentale per realizzare il progetto.

“Non preoccuparti, Clara,” mi rassicurò il mio socio in affari, Marco. “Vai lì e presenta tutto ciò su cui abbiamo lavorato negli ultimi sei mesi. E soprattutto: sii semplicemente te stessa!”

“Avresti dovuto venire con me,” insistetti.

Era la sera prima della mia partenza, ma Marco era ancora convinto che non fosse necessario accompagnarmi.

“Ho piena fiducia in te. E poi, non posso permettermi di lasciare la città. Potrei diventare padre da un momento all’altro.”

Almeno aveva le sue priorità ben chiare.

“Farai un ottimo lavoro,” mi assicurò Tom quando mi lasciò all’aeroporto. “Hai già fatto presentazioni del genere da sola.”

“Sì, ma questa volta è diverso,” ammisi. “Stiamo chiedendo una somma enorme agli investitori.”

“E non ti avrebbero nemmeno preso in considerazione se non pensassero che tu ne valga la pena. Rilassati, amore. Sii semplicemente te stessa—saranno impressionati.”

Aveva ragione. Se la nostra proposta non fosse stata promettente, non ci avrebbero ospitato in un hotel così lussuoso.

“E poi è solo un breve viaggio, presto saremo di nuovo entrambi a casa,” mi ricordò.

“Sei nervoso per il tuo viaggio?” chiesi, frugando nella mia borsa alla ricerca di una gomma da masticare.

“Per niente,” rispose. “Anzi, sono entusiasta. Ultimamente mi sento irrequieto e questa è un’opportunità per staccare un po’. Dovremmo davvero organizzarci una vacanza.”

“Quando torniamo,” promisi. “La pianificheremo per bene.”

Tom mi baciò sulla fronte e se ne andò.

Appena salii sull’aereo, fui invasa da un’ondata di emozioni contrastanti—eccitazione, attesa, ma soprattutto un fastidioso senso di inquietudine che non riuscivo a decifrare.

“Questo non è un semplice viaggio di lavoro, Clara,” mi ricordai. “Devi dimostrare che vali.”

A causa di un ritardo del volo, non ebbi quasi tempo per noleggiare un’auto e arrivare puntuale alla riunione.

“Grazie per il tuo tempo, Clara,” disse Paolo, l’investitore principale, stringendomi la mano. “Tu e Marco avete fatto un lavoro eccellente con la proposta, e la tua presentazione è stata impressionante. Vediamo un grande potenziale e vorremmo realizzarlo. Riceverai un riscontro ufficiale tra uno o due giorni—il mio assistente organizzerà un incontro di follow-up.”

La riunione era andata nel miglior modo possibile, e sentii un’ondata di sollievo. La parte più difficile era fatta—ora non restava che aspettare la decisione finale.

“Goditi il tuo soggiorno,” aggiunse Paolo prima di tornare in sala conferenze.

L’eleganza dell’hotel mi avvolse subito—era il posto perfetto per rilassarmi mentre attendevo la decisione finale. Il mio piano era semplice: fare il check-in, fare una doccia e informare Tom e Marco sull’andamento della riunione.

Mentre aspettavo alla reception, il mio sguardo cadde su una donna che avevo visto sull’aereo—quella che sedeva accanto a me.

“Ehi!” mi salutò allegramente. “Alloggi anche tu qui?”

Ricambiai il sorriso e annuii. Anche se eravamo estranee, era rassicurante vedere un volto familiare.

“Quanto ti fermi in città?” chiesi.

“Solo pochi giorni. Sono qui per un’avventura,” rispose. “Una breve fuga da casa. Con il mio ragazzo. Ma è un po’ complicato.”

“Cosa intendi?” domandai, sorseggiando il mio champagne offerto dall’hotel.

“È sposato,” rivelò. “Quindi tutto deve restare nascosto. Ma cerco di non pensarci troppo! In realtà, sua moglie viaggia spesso, e lui sospetta che abbia una relazione con un collega.”

Risi.

“Sembra una follia!” esclamai.

Tutta la situazione mi sembrava assurda. Non riuscivo a immaginare di giustificare un tradimento solo perché il partner viaggiava molto per lavoro.

Non pensarci troppo, mi ricordai. Le scelte degli altri non sono affari miei.

Fu il suo turno per il check-in, così mi spostai di lato per lasciarla passare.

“Salve!” disse allegramente alla receptionist. “Mi chiamo Veronica. La prenotazione dovrebbe essere a nome di Tom Rossi. Lui non è ancora arrivato—arriverà stasera.”

Il mio cuore accelerò. Tom Rossi? Mio marito—Tom Rossi?

Non poteva essere solo una coincidenza.

“Certo, signora,” rispose la receptionist. “Poiché il signor Rossi ha effettuato la prenotazione, avrei bisogno di un numero di telefono o un’email per la verifica. È la nostra politica di sicurezza.”

La donna rise, accettando la necessità di tali regole.

Poi pronunciò il numero di telefono di mio marito.

La realizzazione mi colpì come un’onda. Non era solo un nome casuale—questa donna era qui con Tom!

Un turbine di emozioni mi travolse—shock, rabbia, tradimento.

“Goditi il soggiorno,” mi disse, prendendo la sua chiave magnetica e sorridendomi. “Sono sicura che ci rivedremo.”

Come in trance, feci il check-in. Non ricordavo nemmeno se avevo detto a Tom in quale hotel avrei alloggiato. Me lo aveva chiesto?

Nella mia stanza, la felicità per la mia presentazione di successo era completamente svanita.

Volevo vendetta.

Più tardi, quando l’arrivo di Tom si avvicinava, scesi nella hall.

Sentii la receptionist assegnargli una stanza. Presi un foglio dal mio taccuino e scrissi un invito—un massaggio gratuito nella spa dell’hotel.

Attesi che lei si allontanasse.

Usai la stessa scusa e, grazie a un cambio di turno, ottenni una chiave magnetica per la loro stanza.

Mi accomodai.

“Tesoro, sono arrivato,” sentii la voce di Tom.

“Sorpresa!” esclamai.

Il colore sparì dal suo viso.

“Clara!” balbettò.

“Non eri tu quella che aspettavi?” incrociai le braccia.

“Da quanto tempo?” pretesi di sapere.

“Sette mesi,” ammise.

Lo lasciai lì. Avevo cose più grandi davanti a me.