Stefano De Martino: “Io e Belen ci siamo separati. Credevo di non essere adeguato per Affari Tuoi”

Stefano De Martino, nuovo conduttore di Affari Tuoi, ha recentemente rilasciato un’intervista a Vanity Fair, in cui ripercorre la sua carriera e condivide dettagli intimi sulla sua vita personale. Il programma, che ha raggiunto picchi di ascolto di 6 milioni di spettatori, rappresenta una sfida significativa per il giovane conduttore, che non nasconde le sue ansie pre-trasmissione.

De Martino confessa di aver sempre messo la danza al primo posto rispetto agli studi scolastici, descrivendo la sua esperienza nel vendere frutta e verdura come una “palestra di coraggio”. Riguardo alla sua preparazione per Affari Tuoi, ammette di aver vissuto momenti di grande tensione: “Nel pieno delle vacanze, quando mi stavo preparando per Affari Tuoi, l’ansia mi divorava. In mezzo al mare della Corsica, non mi rilassavo perché avevo paura di non essere all’altezza”. Il conduttore si è sentito insicuro, preoccupato di non soddisfare le aspettative del pubblico, abituato a volti più esperti.

Il motivo che lo ha spinto ad accettare la conduzione del programma è stato il desiderio di affrontare un impegno quotidiano: “Solo andando in onda tutti i giorni impari a fare questo mestiere”. Affari Tuoi è l’unico game show preserale con un certo margine di personalizzazione, e Stefano spera di sviluppare i suoi pensieri creativi in futuro. Tra i suoi modelli, menziona Fabio Fazio, che ha saputo evolversi dalla comicità all’infotainment, e considera Sanremo come un obiettivo ambizioso: “Se questo lavoro fosse un’università, Sanremo è la laurea”.

Parlando del suo legame con il figlio Santiago, nato quando lui aveva solo 23 anni, Stefano De Martino rivela di non poter immaginare la propria vita senza di lui: “Gli dedico più attenzioni di prima. Mi piace se dormiamo insieme, e adoro i nostri ‘attacchi d’amore’”. Questi momenti di affetto sono fondamentali per lui, e teme che un giorno Santiago possa non desiderare più di condividere tali momenti. De Martino afferma di essere aperto all’idea di presentare una nuova compagna a Santiago, spiegando che, avendo avuto un figlio giovane, “quando io avrò una compagna o forse un altro figlio, tu avrai 18 anni, non te ne fregherà niente”.

Riguardo al suo stato sentimentale attuale, Stefano si definisce single, ma non si considera un buon fidanzato: “Sono impegnativo. Il mio vero problema è la noia: mi annoio facilmente”. Sottolinea la difficoltà di mantenere la fedeltà in una relazione e riconosce di essere sensibile al fascino femminile, sperando che una futura partner possa aiutarlo a cambiare: “Quando parlo di tradimento non parlo solo di me, parlo anche delle persone con cui sono stato”.

In merito al suo ex rapporto con Belen Rodriguez, Stefano De Martino chiarisce che non ci sarà un ritorno di fiamma: “Oggi abbiamo un buon dialogo. Ho deposto le armi, non mi interessano le guerre in cui perdiamo tutti”. I due hanno ufficialmente divorziato e hanno già depositato i documenti necessari, rendendo impossibile un riavvicinamento.