Jamie Perkins e Nikki Thot: dalla favola moderna alla separazione – ecco com’è la loro vita oggi

Quando Jamie Perkins, con i suoi occhi azzurri e il sorriso sincero, sposò la bellissima modella sudanese-australiana Nikki Thot, il loro amore sembrava una favola moderna. Insieme hanno costruito una famiglia, dato il benvenuto a due splendide figlie e conquistato milioni di follower sui social.

Ma, dietro le immagini perfette e i video virali, la realtà era ben diversa. Oggi, la coppia ha preso strade separate, e la loro storia è segnata da accuse, tensioni e un divorzio che ha fatto discutere.

Dall’incontro alla fama su YouTube

Jamie e Nikki si sono conosciuti nel 2009 su MySpace, quando i social erano ancora agli albori. Lei, a soli 19 anni, era già una modella affermata, mentre lui, 25enne, lavorava nel mondo della fotografia e della produzione video.

Il loro amore è sbocciato rapidamente e nel 2016 è nata la loro prima figlia, Ava, seguita nel 2018 dalla sorellina Zoe.

Con il loro carisma e la dolce quotidianità familiare, Jamie e Nikki hanno trasformato il loro legame in un vero e proprio fenomeno social. Il loro canale YouTube, inizialmente creato per condividere momenti privati con amici e parenti, è diventato un successo mondiale, accumulando milioni di follower.

Ma la vera svolta arrivò quando Jamie fece a Nikki una proposta di matrimonio che fece il giro del web.

Una proposta di matrimonio da sogno

Jamie voleva stupire Nikki con una proposta indimenticabile. E ci riuscì.

Fece trasmettere un video emozionante su un maxi-schermo a Federation Square, mentre Nikki, ignara di tutto, lo guardava con il cuore in gola.

La scena, ripresa da un amico, fu condivisa su YouTube e divenne virale, raccogliendo oltre 4,6 milioni di visualizzazioni.

Il video del matrimonio fece ancora meglio, superando 8 milioni di like. Ma, nonostante il successo, Jamie dichiarò:

“La gente pensa che i vlogger condividano tutto, ma noi teniamo molto della nostra vita per noi stessi. È bello sapere che un giorno potremo guardare indietro e vedere tutto questo.”

Eppure, il prezzo della notorietà si è rivelato più alto del previsto.

Il peso della fama e la crisi matrimoniale

Essere una delle coppie più seguite sui social ha portato con sé enormi pressioni. Nikki, che in passato non aveva mai subito discriminazioni per il colore della sua pelle, ha iniziato a ricevere critiche nei commenti ai suoi video.

Anche il loro rapporto interrazziale è diventato un argomento di discussione, con commenti spesso intrisi di pregiudizi. Jamie stesso ha raccontato un episodio significativo:

“Un medico mi chiese come conoscessi Ava, come se non potessi essere suo padre.”

Ma la vera tempesta si stava preparando dietro le quinte.

Perché Jamie e Nikki hanno divorziato?

Dopo anni sotto i riflettori, nel 2019 la coppia si è separata, ma solo nel 2023 il divorzio è stato ufficializzato.

A rompere il silenzio è stato Jamie, con un video su YouTube che ha fatto discutere. Ha parlato di abusi, violenze e infedeltà, rivelando di aver vissuto anni difficili.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Jamie Perkins (@jamieperkins)

“Ho scoperto che Nikki mi era infedele. Il primo anno di matrimonio, si teneva segretamente in contatto con il suo ex. Ero stato avvertito che era un problema, ma non volevo crederci.”

Jamie ha anche rivelato di aver sofferto di disturbo da stress post-traumatico, depressione e ansia sociale dopo la fine del matrimonio.

La reazione di Nikki non si è fatta attendere.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da NIKKI THOT (@nikkithot)

“Sono estremamente delusa. Jamie ha cercato di calunniarmi e incolparmi di tutto. Il video è stato rimosso perché la gente non gli ha creduto.”

Oggi, le loro vite hanno preso strade separate, ma il loro obiettivo comune resta il benessere delle loro figlie.

La vita oggi: due strade separate, ma lo stesso amore per Ava e Zoe

Jamie continua a lavorare come influencer e si definisce un genitore single.

“Cerco solo di essere il miglior padre possibile.”

Le figlie, che oggi hanno 6 e 8 anni, crescono tra due mondi diversi, ma sempre circondate dall’amore dei genitori.

Il viaggio di Jamie e Nikki è stato fatto di sogni, successi, cadute e rinascite.

Nonostante tutto, il loro amore per Ava e Zoe resta incrollabile.

Oggi, entrambi guardano avanti, pronti a costruire nuovi capitoli della loro vita.

E chissà cosa riserverà loro il futuro. 💫