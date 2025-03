Il milionario sfruttò la sua domestica. Dopo che lei diede alla luce un bambino, la cacciò in strada… Ma ciò che accadde dopo…

Il vento, come un pastore celeste, spingeva le nuvole nere attraverso il cielo, e l’aria si riempì improvvisamente dell’odore della pioggia.

Nel cortile, su una panchina anonima accanto a un’aiuola, sedeva una giovane donna con gli occhi chiusi, che piangeva in silenzio.

Sembrava che la pioggia imminente non la spaventasse affatto, ed era così immersa nel suo dolore da non accorgersi di nulla intorno a sé.

Le prime grosse gocce di pioggia cadevano già sull’asfalto, segno che, nel giro di pochi minuti, si sarebbe scatenato un temporale.

Gli abitanti dei palazzi vicini si affrettavano a tornare a casa, per non essere colti di sorpresa dal maltempo.

Nessuno prestò attenzione alla giovane donna sola e in lacrime, tranne la custode Claudia, che non poteva proprio passare senza fermarsi.

« Ehi, tesoro… Perché piangi? Sta per iniziare a piovere e tu sei qui fuori… È successo qualcosa? » le chiese, toccandole delicatamente la manica.

« Sì, è successo qualcosa, signora… » rispose la giovane tra le lacrime, guardando timidamente la custode.

« Le lacrime non ti aiuteranno con il tuo dolore, soprattutto ora che sta per piovere. Vieni con me nel capanno, lì potrai raccontarmi tutto, » disse Claudia, conducendo la ragazza in lacrime verso il seminterrato, dove aveva allestito una piccola stanza per conservare le sue attrezzature.

Una volta lì, la custode mise a bollire l’acqua sul fornello elettrico e fece sedere la sua ospite su una vecchia sedia in un angolo.

Nel frattempo, fuori si era scatenato un vero e proprio temporale, con tuoni e lampi che squarciavano il cielo.

Il cambio di ambiente sembrò fare bene alla ragazza, che smise di piangere e guardò Claudia con gratitudine.

« Allora, tesoro… Raccontami cos’è successo e chi ti ha fatto del male? » chiese la donna, mentre versava una tazza di tè caldo alla sua ospite.

La ragazza sospirò profondamente, si soffiò il naso e iniziò a raccontare la sua storia.

Si scoprì che la giovane si chiamava Daria e proveniva da un villaggio remoto e dimenticato nella taiga siberiana.

Daria era un’orfana che aveva recentemente seppellito il nonno, la sua unica famiglia.

Alla ricerca di una vita migliore, si era trasferita in città, dove aveva trovato lavoro come magazziniera in un deposito alimentare.